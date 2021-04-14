Воспитательная работа требует постоянного совершенствования - Карпенко

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитательная работа - творческая сфера, требующая постоянного совершенствования. Такое мнение высказал сегодня министр образования Игорь Карпенко на торжественном открытии XIX Республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, посвященной Году народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Воспитательная работа - творческая сфера, требующая постоянного совершенствования. В ней заложен огромный социальный потенциал начиная от преподавания каждого отдельного предмета, заканчивая деятельностью самоуправления, досуговыми мероприятиями и проектной работой учащихся. Ее научное и методическое сопровождение осуществляют талантливые педагоги, - отметил Игорь Карпенко. - Несмотря на единство методических, организационных, технических подходов в системе образования, никто не исключает творчества, которое вкладывает любой педагог в каждом классе, студенческой аудитории, работая в общежитии либо занимаясь организацией дополнительного образования детей и взрослых. Мы неслучайно говорим, что преподаватель, как артист, режиссер, творец новых идей, которые он внедряет в повседневную практику образовательного процесса".

По его словам, эта выставка отражает накопленный опыт и достижения педагогических коллективов. "Это дает возможность обменяться мнениями, продемонстрировать опыт тем, кто только пришел в систему образования, познакомиться с социально значимыми проектами учащихся и студентов, которые являются активными субъектами образовательного процесса. Думаю, все лучшее, что есть, будет взято на заметку. Уверен, что знакомство с материалами, представленными здесь, позволит каждому участнику и посетителю получить ценнейшую информацию о разносторонних формах и методах организации такой работы", - сказал министр.

Так, на выставке представлен проект "Родительский университет", который реализовывается с этого года в Институте психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Его основная задача - ознакомить родителей с практическими и теоретическими аспектами различных областей психологии, которые помогут создавать счастливые семьи и конструктивно решать возникающие в них проблемы. Формы занятий разнообразны: лекции, кинофестивали, фотоконкурсы, тренинги, семинары, вебинары. Их проводят высококвалифицированные специалисты и практические психологи учреждения образования.

"Это своеобразная дискуссионная площадка для родителей, законных представителей детей для обсуждения насущных проблем при воспитании молодежи. Тема взаимопонимания поколений извечна, и эта площадка, на мой взгляд, даст ответы, как реагировать в тех или иных ситуациях, когда возникают конфликты, недопонимание или есть неосведомленность о проблемах, которые могут быть у молодежи, подростков, которые хотели бы поделиться своими мыслями и реализовать свои идеи при организации образовательного процесса", - добавил Игорь Карпенко.

Кроме того, дан старт республиканской акции "Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям", которая инициирована благотворительным фондом Алексея Талая и получила поддержку Министерства образования, Министерства культуры и Министерства труда и социальной защиты. Она проводится с целью формирования у детей и молодежи чувства гордости и уважения к Родине, гражданственности и патриотизма, сохранения памяти о подвигах белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

В открытии выставки приняли участие представители сферы образования, депутаты Палаты представителей Национального собрания, члены различных молодежных и объединений, учащиеся и студенты.

XIX Республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи посвящена Году народного единства. Знаковое общественно-политическое мероприятие проводится с 14 по 16 апреля с целью обобщения и распространения эффективного педагогического опыта, поиска новых решений по формированию у детей и молодежи гражданской ответственности, патриотизма, национального самосознания и гражданской идентичности.

По итогам выставки будет создан электронный каталог материалов из опыта работы учреждений образования по вопросам организации гражданского и патриотического воспитания детей и учащейся молодежи, который будет размещен на национальном образовательном портале https://adu.by в разделе "Актуальные технологии и практики воспитания".-0-

Фото Андрея Покумейко

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