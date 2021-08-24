Воспитательная работа в учреждениях образования требует новых подходов - Карпенко

Игорь Карпенко. Фото из архива
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитательная работа в учреждениях образования требует новых подходов, заявил во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Работа по формированию высоконравственной личности, обладающей развитым чувством патриотизма, ответственности за свою судьбу и судьбу страны, организована во всех учреждениях образования, начиная с детского сада. Однако наряду с традиционными она требует уже новых подходов. Сейчас очень важно не допустить вовлечения ребенка в преступную, экстремистскую и иную противоправную деятельность, упредить необдуманные шаги детей и молодежи", - сказал Игорь Карпенко.
По его словам, в этом плане хорошо зарекомендовали себя формы взаимодействия учреждений образования с воинскими частями, структурами МВД, учреждениями здравоохранения, культуры и спорта, общественными организациями. "Такое взаимодействие будем укреплять. Продолжится совершенствование работы социально-педагогической и психологической служб. Она должна быть направлена на выявление девиаций, таких как наркозависимость, суицидальное и противоправное поведение, буллинг, в том числе в интернет-среде, упреждение их негативных проявлений на основе диагностики и системного анализа проблем. Тем самым будет усилена профилактика различного рода зависимостей и деструктивного поведения учащихся. Уже пересмотрены должностные обязанности психологов, внесены изменения в содержание их работы, оптимизированы типовые штаты и нормативы численности", - отметил министр.
Важнейшая задача школы - укрепление сотрудничества с семьей. "Вместе с тем оганизующим началом семейного воспитания должны выступать учреждения образования. Поскольку еще не все родители понимают, что они в первую очередь ответственны за воспитание и образование ребенка. А доходчиво и с опорой на закон им это не всегда объясняют. В связи с этим планируем реализовать проект "Родительский университет", а также иные инициативы. Тем самым решим проблему ответственности сторон", - сказал министр.
Для усиления воспитательной работы с нового учебного года в V-VI классах будут организованы факультативные занятия "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма", для чего разработан соответствующий учебно-методический комплекс.
Для качественной организации военно-патриотического воспитания, допризывной подготовки, экскурсионно-туристической деятельности, обеспечения безопасности детей с сентября этого года в школах вводится новая должность "руководитель по военно-патриотическому воспитанию". Будут также актуализированы функциональные обязанности педагогов в вопросах воспитания. Ученые и педагоги-практики подключились к разработке Государственной программы патриотического воспитания населения. "Сформированы два авторских коллектива для разработки обновленных учебных пособий по истории Великой Отечественной войны для школ и вузов. Их содержательное наполнение будет осуществляться при участии студентов исторических факультетов региональных университетов и главного педагогического вуза страны. Соответствующий приказ министра уже подписан", - добавил Игорь Карпенко.
Министр подчеркнул: ключевой фигурой в воспитательной работе в школе является классный руководитель. "Ведь именно от качества его труда во многом зависит формирование внутреннего мира ребенка, да и в целом состояние воспитательной работы в школе. Поэтому важно, чтобы на эту должность приходили не случайные люди, а настоящие профессионалы своего дела. Вопрос о повышении статуса классного руководителя, его финансовой поддержки прорабатывается сейчас в правительстве, - добавил он. - В воспитании важен не формальный подход, а его методы и формы нужно выбирать исходя из конкретных условий работы учреждения образования и индивидуальных особенностей обучающегося. Соответствующая методическая база создана, содержание повышения квалификации воспитательных работников определено".-0-
"Работа по формированию высоконравственной личности, обладающей развитым чувством патриотизма, ответственности за свою судьбу и судьбу страны, организована во всех учреждениях образования, начиная с детского сада. Однако наряду с традиционными она требует уже новых подходов. Сейчас очень важно не допустить вовлечения ребенка в преступную, экстремистскую и иную противоправную деятельность, упредить необдуманные шаги детей и молодежи", - сказал Игорь Карпенко.
По его словам, в этом плане хорошо зарекомендовали себя формы взаимодействия учреждений образования с воинскими частями, структурами МВД, учреждениями здравоохранения, культуры и спорта, общественными организациями. "Такое взаимодействие будем укреплять. Продолжится совершенствование работы социально-педагогической и психологической служб. Она должна быть направлена на выявление девиаций, таких как наркозависимость, суицидальное и противоправное поведение, буллинг, в том числе в интернет-среде, упреждение их негативных проявлений на основе диагностики и системного анализа проблем. Тем самым будет усилена профилактика различного рода зависимостей и деструктивного поведения учащихся. Уже пересмотрены должностные обязанности психологов, внесены изменения в содержание их работы, оптимизированы типовые штаты и нормативы численности", - отметил министр.
Важнейшая задача школы - укрепление сотрудничества с семьей. "Вместе с тем оганизующим началом семейного воспитания должны выступать учреждения образования. Поскольку еще не все родители понимают, что они в первую очередь ответственны за воспитание и образование ребенка. А доходчиво и с опорой на закон им это не всегда объясняют. В связи с этим планируем реализовать проект "Родительский университет", а также иные инициативы. Тем самым решим проблему ответственности сторон", - сказал министр.
Для усиления воспитательной работы с нового учебного года в V-VI классах будут организованы факультативные занятия "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма", для чего разработан соответствующий учебно-методический комплекс.
Для качественной организации военно-патриотического воспитания, допризывной подготовки, экскурсионно-туристической деятельности, обеспечения безопасности детей с сентября этого года в школах вводится новая должность "руководитель по военно-патриотическому воспитанию". Будут также актуализированы функциональные обязанности педагогов в вопросах воспитания. Ученые и педагоги-практики подключились к разработке Государственной программы патриотического воспитания населения. "Сформированы два авторских коллектива для разработки обновленных учебных пособий по истории Великой Отечественной войны для школ и вузов. Их содержательное наполнение будет осуществляться при участии студентов исторических факультетов региональных университетов и главного педагогического вуза страны. Соответствующий приказ министра уже подписан", - добавил Игорь Карпенко.
Министр подчеркнул: ключевой фигурой в воспитательной работе в школе является классный руководитель. "Ведь именно от качества его труда во многом зависит формирование внутреннего мира ребенка, да и в целом состояние воспитательной работы в школе. Поэтому важно, чтобы на эту должность приходили не случайные люди, а настоящие профессионалы своего дела. Вопрос о повышении статуса классного руководителя, его финансовой поддержки прорабатывается сейчас в правительстве, - добавил он. - В воспитании важен не формальный подход, а его методы и формы нужно выбирать исходя из конкретных условий работы учреждения образования и индивидуальных особенностей обучающегося. Соответствующая методическая база создана, содержание повышения квалификации воспитательных работников определено".-0-