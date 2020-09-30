Воспитательный процесс неразрывно связан с научной работой - Стома

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитательный процесс неразрывно связан с научной работой. Такое мнение высказал ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома на круглом столе "Повышение качества медицинского образования в Беларуси" в пресс-центре БЕЛТА.

"Воспитательная работа неразрывно связана с остальными направлениями, в том числе научной работой, которая формирует критическое мышление. Ведь согласитесь, что человек, который пишет в студенчестве научные работы, начинает адекватно оценивать источники информации, в том числе в СМИ, информацию в интернете", - сказал Игорь Стома. Функция студенческой науки в том числе и заключается в подготовке мыслящего специалиста, способного анализировать разные точки зрения, чтобы правильно оценивать происходящее, отметил ректор.

Игорь Стома также считает, что студентам нужно чаще рассказывать о достижениях белорусского здравоохранения, научных и клинических школ. Путь в медицину в большинстве стран очень сложен, дорог и доступен далеко не всем. В Беларуси бесплатно или сравнительно за небольшие деньги уже в 22-23 года можно стать врачом. Молодым людям нужно понимать, что страна дала им шанс стать высококвалифицированным специалистом, в других странах, возможно, у них этого шанса не было бы.

"Мы говорим, что студенты медвузов - это зачастую лучшие выпускники школ. Действительно, наши вузы аккумулируют прекрасных ребят: умных, интересных, мотивированных. Но на студенческом этапе воспитательная работа с ними не менее важна", - считает Игорь Стома.

Студентам необходимо показывать в качестве эталонной работу белорусских специалистов, "потому что лучшее воспитание - это воспитание примером, а не словом", уверен ректор. "Когда молодые люди видят состоявшихся специалистов, которые говорят с ними не только о профессиональной работе, но о своей жизни, выборе, позиции по отношению к стране, студенты хотят на них равняться. На мой взгляд, это самый эффективный вариант воспитательной работы", - добавил он.

С такой позицией согласна и ректор Гродненского государственного медицинского университета Елена Кроткова. Она считает, что студентам нужно больше рассказывать не только о достижениях белорусского здравоохранения, но и об опыте других стран. "В вуз приходят абитуриенты с одними из самых высоких баллов, учатся шесть лет, но в итоге зачастую имеют обрывочные знания о зарубежном здравоохранении, страховой медицине. Почему-то создается впечатление, что там все хорошо, а у нас плохо, что в действительности не так", - заметила ректор.

По ее словам, белорусское здравоохранение развивается очень интенсивно, в частности, в ближайшее время страна полностью перейдет на электронный рецепт, активно ведется работа по материальному оснащению и переоснащению учреждений. "Считаю, что нужно знать опыт других стран, чтобы гордиться тем, что есть у нас", - сказала она.

В связи с этим важен посыл про повышение практикоориентированости обучения, добавила Елена Кроткова. Если на выходе из вуза молодой специалист будет чувствовать себя востребованным профессионалом, то и отношение к работе у него будет иное, уверена она.-0-