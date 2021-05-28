Восстановительное лечение после COVID-19 доступно в 70 санаториях Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 70 санаториев предлагают услуги восстановительного лечения после перенесенного заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"COVID-19 внес коррективы в работу организаций. На сегодняшний момент из 106 санаториев 70 оказывают услуги по восстановительному лечению после перенесенного из-за инфекции COVID-19 заболевания. Всеми этими санаториями разработаны программы реабилитации, они согласованы с Республиканским центром", - сказал Геннадий Болбатовский.

Это учреждения, основной профиль которых - органы дыхания.

При обращении к специалистам Республиканского центра граждане, перенесшие инфекцию COVID-19, обеспечиваются путевками в первоочередном порядке. Это касается всех категорий - и пенсионеров, и работающих, и детей.-0-