Восстановление туротрасли после пандемии обсудили на Совете по туризму государств СНГ

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета по туризму государств - участников Содружества Независимых Государств прошло сегодня в онлайн-формате. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

"Члены совета подвели итоги туристического форума стран СНГ в рамках Недели деловых инициатив в Ташкенте в сентябре этого года, обсудили разрушительное влияние пандемии COVID-19 на мировой туристический рынок. Участники заседания отметили, что восстановление туристической отрасли на пространстве Содружества должно стать приоритетной задачей деятельности совета в 2021 году. В этой связи было решено организовать регулярный обмен опытом по принятию соответствующих мер для сглаживания последствий кризиса и восстановления рынка туризма и путешествий, а также создать при совете рабочую группу по реагированию на вызовы в турсфере", - рассказали в пресс-службе.

Представители стран СНГ в целом одобрили проект плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества в области туризма на 2021-2030 годы, обсудили вопросы разработки и реализации трансграничных туристических маршрутов, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Данное направление было определено как одно из приоритетных в сфере международного туристического сотрудничества. Высказана просьба к Исполнительному комитету СНГ создать на основе предложений государств на своих интернет-ресурсах перечень таких маршрутов.

На заседании были также рассмотрены вопросы использования электронных виз в государствах СНГ, организации безвизового порядка въезда и выезда иностранных туристов. Члены совета согласились с предложением Узбекистана о придании статуса базовой организации государств СНГ в области туризма Международному университету туризма "Шелковый путь" и решили подготовить проект соответствующего документа, который будет рассмотрен на очередном заседании.

"Участники заседания в целом одобрили проект отчета о деятельности совета и избрали его председателя на очередной срок. Им стала председатель комитета по туризму Министерства экономики Армении Сусанна Сафарян", - отметили в пресс-службе.

Следующее заседание Совета по туризму государств - участников СНГ решено провести в 2021 году в Армении.-0-