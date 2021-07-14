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14 июля 2021, 09:00

Восточная сказка в Minsk World! Ключи от своих квартир получили жильцы дома "Стамбул"

Только до конца лета старые цены на квартиры в Minsk World! Осенью будет повышение! Поторопитесь!

Многофункциональный комплекс Minsk World развивается стремительно! Этим летом новоселье уже отметили в домах "Сан-Франциско" и "Александрия", а на днях ключи от своих квартир получили жильцы яркой новостройки "Стамбул" в квартале "Южная Европа". Они поделились впечатлениями и планами на будущее.

Дом "Стамбул" - эффектная 25-этажка рядом со зданием бывшего аэропорта Минск-1, признанным историко-культурной ценностью. Здесь разместится филиал Национального исторического музея, куда будет интересно попасть и взрослым, и детям.

Новостройка находится у самой кромки улицы Аэродромной, в пешей доступности от станций метро "Институт культуры" и "Ковальская Слобода". Отсюда можно быстро добраться в любую точку города как на машине, так и на общественном транспорте. Этот момент в первую очередь отметил для себя Дмитрий Ермак.

Приемка квартиры – это всегда праздник
Приемка квартиры – это всегда праздник

"До важных городских объектов можно быстро доехать на машине, а можно просто прогуляться. До Парка Горького – четыре километра, до вокзала – два километра, а до метро можно добраться вообще за пять минут", - поделился он своими впечатлениями.

Дмитрий Ермак остался доволен новой квартирой
Дмитрий Ермак остался доволен новой квартирой

Отметил Дмитрий и инфраструктуру. В центре квартала появится детский сад, а на соседних улицах уже есть несколько школ и поликлиники. Что может быть удобнее для семьи, где есть маленький ребенок? Недавно мужчина прогуливался здесь вместе с сыном, и успел оценить детскую площадку рядом с домом.

Сыну Дмитрия очень понравилась детская площадка
Сыну Дмитрия очень понравилась детская площадка

Здесь есть все для счастливого детства
Здесь есть все для счастливого детства

Дмитрий признается, что был настроен скептически после того, как почитал несколько негативных отзывов в интернете, но никаких нареканий к новой квартире у него нет.

"Дом красивый, чистый и яркий, квартира просто отличная, я принял ее без претензий. Окна открываются хорошо, царапин нет, вытяжки работают", - объяснил мужчина со знанием дела.

Он уверен, что после завершения стройки район станет еще лучше.

Восточная сказка в Минске!
Восточная сказка в Минске!

Особая изюминка домов в Minsk World – дизайнерские лобби с местом для консьержа, санитарной комнатой и зоной отдыха. Здесь можно встречать гостей и будет приятно просто подождать лифт. Выходы сквозные, а на первом этаже - коммерческие помещения. Возможно, здесь появится кафе, магазин, аптека или спортивный клуб, куда жители смогут спуститься за пару минут.

По словам Тамары Шмавгонец, по сравнению с ее старой квартирой "это просто небо и земля". Женщина пришла на приемку вместе со старшей дочкой Анной.

"Замечательная идея, что у каждого дома есть свое название, своя индивидуальность. Это очень красиво", - уверены они.

Лобби дома "Стамбул"
Лобби дома "Стамбул"

Здесь можно встречать гостей или просто отдыхать
Здесь можно встречать гостей или просто отдыхать

Тамаре понравилась квартира со свободной планировкой, особенно вид из панорамных окон. Впечатлил и сам квартал:

"Думаю, что здесь будет комфортно и удобно жить. У нас есть собака, поэтому вся семья ждет, что здесь появятся места для прогулок и велосипедные дорожки".

Женщина признается, что важным пунктом при выборе дома было наличие метро рядом, а отсюда до двух станций метро можно будет добраться на автобусе или даже пешком.

Шмавгонец Тамара с дочерью Анной
Шмавгонец Тамара с дочерью Анной

"Мы сегодня самые счастливые", - не может сдержать эмоций она.

Удобство квартала "Южная Европа" отметила и Оксана Лемешева. Она с семьей совсем скоро переедет в новенькую "трешку". На приемку квартиры женщина пригласила специалиста, у него тоже не было замечаний.

"Красивые и просторные квартиры, удобный район. Это ведь практически центр города. Много общественного транспорта, все развлечения рядом", - улыбается Оксана.

Оксана Лемешева пришла на приемку с сыном
Оксана Лемешева пришла на приемку с сыном

Она, как и другие новоселы, отметила еще один важный момент – доступные цены от застройщика. Квартиру семья Лемешевых покупала в феврале по акции для работников медицинской сферы, сферы образования и IT. Скидка получилась очень хорошей, а цена недвижимости – доступной.

Если вы хотите купить квартиру в полностью готовом доме "Стамбул" квартала "Южная Европа", нужно поторопиться. Дом пользуется популярностью у клиентов, там осталось буквально пару свободных квартир.

Дом находится рядом с улицей Аэродромной
Дом находится рядом с улицей Аэродромной

Тем, кому понравился этот район, застройщик советует присмотреться к домам "Котор", "Дубровник", "Салоники", "Валенсия", "Барселона" и "Флоренция". Есть большой выбор недвижимости на любой вкус и кошелек!

Многофункциональный комплекс Minsk World возводится по принципу "город в городе", поэтому высокий уровень благоустройства и отличная транспортная доступность будет в каждом квартале.

Школы и детские сады, детские и взрослые поликлиники, кафе и магазины, аптеки и спортивные залы будут в пешей доступности для каждого жителя комплекса.

Центром притяжения нового района станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

Чтобы купить квартиру многофункциональном комплексе Minsk World, обращайтесь в наши офисы в Минске рядом со станцией метро "Восток" по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 41 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж, Толочин, Дубровно, Костюковичи, Калинковичи, Петриков, Ельск, Полоцк, Чашники, Лепель, Чаусы. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.

Многофункциональный комплекс Minsk World – лучший выбор на все времена!

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