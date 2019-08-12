Вот она - победа! К кому из участников 126-го тура игры "Удача в придачу!" она "прилетит" уже завтра?

Кому из покупателей "Евроопт" повезет во вторник - быть может, это будете вы?

Победа - чувство, от которого хочется летать. Может, в прямом, а может, и в переносном смысле этого слова. Но чувство это окрыляет!

Настоящий полет эмоций обещает покупателям "Евроопт" розыгрыш 126-го тура игры "Удача в придачу!" , который состоится завтра, 13 августа, в минском гипермаркете "Евроопт" по ул. Казимировской, 6.

Главный приз - 100 000 рублей - поможет разыграть военный летчик первого класса, полковник ВВС в отставке, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ и создатель единственного в Беларуси музея авиационной техники Николай Мочанский.

Главный приз поможет разыграть полковник ВВС в отставке, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ, создатель единственного в Беларуси музея авиационной техники Николай Мочанский

Также завтра своих обладателей найдут три крупных денежных приза по 40 000 рублей и более 12 000 других призов.

Наблюдать за тем, как сбываются мечты, можно будет в 18:20 в прямом эфире телеканала ОНТ , а также на сайте evroopt.by и официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях!

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ! Со 127-го тура в игре "Удача в придачу!" могут принимать участие не только покупатели сети "Евроопт", но и покупатели магазинов "Хит!". Розыгрыш призов этого тура состоится 27 августа. Чтобы принять участие, достаточно получить игровые коды за покупки с 12 по 25 августа. Подробности читайте на сайте evroopt.by и hitdiscount.by .

Совершайте нужные вам покупки, верьте в свою удачу - и пусть вам обязательно повезет!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 126". Срок проведения: 29.07.2019 г. - 17.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3600 от 11.07.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 127". Срок проведения: 12.08.2019 г. - 31.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3609 от 01.08.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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