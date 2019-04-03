ВОЗ: 70-80% потребностей населения в медуслугах может быть разрешено на первичном уровне

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 70-80% потребностей населения в медицинских услугах может быть разрешено на первичном уровне, сообщил журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, передает корреспондент БЕЛТА.
"ВОЗ призывает правительства делать акцент на первичную медицинскую помощь. При правильном построении системы 70-80% всех потребностей населения в медуслугах может быть разрешено на этом уровне", - сказал Батыр Бердыклычев.
В Беларуси традиционно доступность к медуслугам очень высока. Каждый человек может получить квалифицированную медицинскую помощь бесплатно. В качестве положительного момента ВОЗ оценивает переход к системе врача общей практики, что расширяет спектр услуг, которые можно получать при первичном обращении.
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