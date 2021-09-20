20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир должен проявлять бдительность в отношении вирусов гриппа. Такая информация со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

По данным ВОЗ, с сентября по январь 2021 года в мире зафиксировано рекордно низкое количество случаев гриппа и меньше образцов было доступно для анализа, чем в предыдущие годы. Доля подтвержденных случаев гриппа от всех протестированных в этот период составила менее 0,2%. При этом в три предыдущих сезона гриппа этот показатель составлял 17%. Вклад в снижение активности гриппа внесли меры по борьбе с COVID-19, в том числе ограничение туризма, ношение защитных масок и соблюдение дистанции.

Вместе с тем, отмечают эксперты ВОЗ, мир должен проявлять бдительность в отношении вирусов гриппа, вирусы с пандемическим потенциалом могут появиться в любой момент. В связи с этим страны должны продолжить совместную работу в рамках Глобальной системы эпиднадзора за гриппом и ответных мер, в том числе проведение вакцинации.

В этом сезоне вакцинация против гриппа будет проходить на фоне продолжающейся пандемии и проводимой вакцинации против COVID-19. В связи с этим внесены дополнения в тактику вакцинации, при этом учтены позиции международных и отечественных экспертов, а также рекомендации производителей вакцин.

Согласно разработанному Минздравом порядку, вакцинация против гриппа в первую очередь будет проводиться взрослым, закончившим курс вакцинации против COVID-19, детям 0-17 лет в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и детям, посещающим учреждения образования.

В случае проведения пациенту вакцинации против гриппа и COVID-19 сначала рекомендуется закончить курс вакцин против коронавируса, а затем не ранее чем через 14 дней после этого проводить вакцинацию против гриппа. По желанию пациента допустимо и совместное (в один день) применение вакцин против COVID-19 и против гриппа (за исключением живых вакцин). Пациент, у которого отсутствуют противопоказания, должен оформить письменное информированное согласие.

Период проведения вакцинации против гриппа продлен до начала 2022 года (при условии, что не будет активной циркуляции вирусов гриппа).

В 2021 году в состав вакцин для профилактики гриппа внесены изменения по двум позициям - вирусу гриппа А (H1N1) и А (H3N2).-0-