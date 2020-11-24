ВОЗ: нужно обеспечить безопасное обучение детей и гарантировать им традиционные праздники

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо обеспечить безопасное обучение детей и гарантировать им традиционные праздники, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во время виртуального брифинга для русскоязычных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думая о будущем, мы должны обеспечить безопасное обучение наших детей и гарантировать им традиционные праздники. Мы располагаем богатым опытом стран в борьбе с вирусом без притеснения людей. Многие страны региона продолжают обучение детей младшего возраста благодаря адаптации школьных условий, обеспечению вентиляции, обучению в малых группах и увеличению физической дистанции. Эти школы работают уже более 100 дней подряд", - сказал Ханс Клюге.

ВОЗ по-прежнему полна решимости поддерживать страны Европы в продолжении работы начальных школ. "Там, где закрытие школ необходимо из-за широкого распространения инфекции в обществе, мы просим оказывать приоритетное внимание детям, которые находятся в уязвимом положении и имеют ограниченные возможности, предоставлять им поддержку и возможность проходить очное обучение", - добавил глава Европейского регионального бюро.

Что касается грядущих праздников, Ханс Клюге отметил, что "это будет другое Рождество, но это не значит, что оно не может быть веселым". Во время Рамадана общины нашли безопасные решения для разговения, в том числе виртуально или путем доставки еды на дом для дистанционного празднования.

"Если планируется встреча большой компании друзей, по которым вы соскучились, то отложите ее до тех пор, пока вы не сможете безопасно собираться вместе. Перенесите эту встречу на 2021 год. Несмотря на холод, если местные ограничения позволяют, собирайтесь на открытом воздухе с близкими. Празднуйте, но празднуйте безопасно", - порекомендовал глава Европейского регионального бюро.-0-