ВОЗ отмечает доступность информации о ситуации с COVID-19 в Беларуси - Патрик О'Коннор

Новости темы "Коронавирус: последние новости"
11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения отмечает доступность информации о ситуации с COVID-19 в Беларуси, заявил глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор, передает корреспондент БЕЛТА.
"Миссия получилась комплексной и всесторонней, эксперты работали по разным направлениям. Мы сами могли корректировать программу на ходу", - сказал Патрик О'Коннор.
Глава миссии отметил возможность отслеживать качество и доступность данных по COVID-19. "Я видел довольно большой объем данных. Понятно, что это постоянно развивающаяся ситуация и зачастую накопление идет с некоторым опозданием", - сказал он. Вместе с тем данные отражают ситуацию в стране.
/Будет дополнено/.-0-