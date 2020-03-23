ВОЗ отмечает высокий уровень обеспеченности Беларуси оборудованием для вентиляции легких

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения отмечает высокий уровень обеспеченности Беларуси оборудованием для вспомогательной вентиляции легких, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным ВОЗ, показатель обеспеченности Беларуси аппаратами ИВЛ составляет 22 на 100 тыс. населения. "Если мы подключим наркозно-дыхательные аппараты, то обеспеченность на 100 тыс. будет 38. В то же время в США - это 18 на 100 тыс., Италии - 8,3 на 100 тыс., в Великобритании - 12,9", - сказала Елена Богдан. По ее словам, эти цифры позволяют оценить ресурсы страны и рассчитывать различные варианты оказания медпомощи.

По количеству проведенных тестов на 1 млн населения Беларусь находится на 9-м месте среди всех стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса COVID-19. Всего с 23 января выполнено более 21 тыс. таких тестов.-0-