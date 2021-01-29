ВОЗ ожидает невысокую заболеваемость гриппом в Беларуси

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может избежать высокой заболеваемости гриппом благодаря достаточному уровню вакцинации, сообщил журналистам координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков, передает корреспондент БЕЛТА.

Вячеслав Граньков отметил, что "Беларусь достаточно неплохо подготовлена в плане охвата вакцинацией против гриппа". В течение нескольких лет страна достигает рекомендованного ВОЗ уровня вакцинации. "Благодаря этому мы можем предположить, что большой эпидемии гриппа в нашей стране не будет", - сказал он.

Вместе с тем координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса заметил, что любая микст-инфекция создает дополнительные сложности в плане лечения. Поэтому Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендовала в 2020 году прививаться против гриппа, особенно тем группам населения, у которых высокий риск осложнений как коронавирусной инфекции, так и гриппа.

"Мы можем предполагать, есть определенные данные: когда наслаиваются две инфекции, заболевание проходит тяжелее. Поскольку симптомы действительно могут быть похожи (и грипп, и COVID-19 - это респираторные инфекции), здесь один путь, чтобы их различить, - это тестирование", - добавил он.-0-