ВОЗ: почти четверть населения мира инфицирована туберкулезом

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти четверть населения мира инфицирована туберкулезом, сообщил журналистам специальный представитель регионального директора ВОЗ в Беларуси доктор Масуд Дара, передает корреспондент БЕЛТА.

"По нашим оценкам на сегодня инфицирована туберкулезом в мире примерно четверть населения. Но само по себе инфицирование не означает заболевание. Когда мы говорим о том, что инфицирована четверть населения в мире, это не значит, что все эти люди заболеют и перейдут в активную стадию туберкулеза. Если у человека хороший иммунитет, надлежащие условия жизни, отсутствуют стресс-факторы и другие факторы риска, то болезнь в активную стадию так и не переходит", - сказал Масуд Дара.

Туберкулез долгое время был самым опасным смертельным инфекционным заболеванием, сейчас он таковым не является. "Эту сомнительную пальму первенства у него перехватил COVID-19, поскольку на счету этого нового заболевания уже 2,5 млн жертв. При этом все равно ежегодно от туберкулеза по всему миру умирают 1,5 млн человек, - заметил специальный представитель регионального директора ВОЗ. - По нашим оценкам, общая смертность от туберкулеза за все время существования болезни на планете составила более 1 млрд человек".

От туберкулеза существует всего одна вакцина - БЦЖ, которой в этом году исполняется 100 лет. "Причина, по которой нам до сих пор не удалось искоренить туберкулез, отчасти заключается и в том, что эта вакцина эффективна против детского туберкулеза, но не работает для взрослого", - добавил Масуд Дара.

В мире ежегодно выявляется 10 млн новых случаев заболевания.-0-