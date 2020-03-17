ВОЗ подтвердила результаты исследований на COVID-19 в Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референс-лаборатория Всемирной организации здравоохранения подтвердила результаты лабораторных исследований на коронавирус COVID-19 в Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.

"Мы направляли как положительные, так и отрицательные образцы в одну из референс-лабораторий ВОЗ в Германии. Пришел официальный ответ, из которого следует, что результаты диагностики наших лабораторий на 100% совпадают с верифицированными. ВОЗ подтвердила: наши лаборатории обладают достаточным уровнем компетентности", - сказала Наталья Жукова.

Сегодня лабораторную диагностику на COVID-19 в Беларуси проводят пять лабораторий в составе двух учреждений, расположенных в Минске и Гомеле. В ближайшие дни этот перечень пополнится лабораториями в Могилевской и Гродненской областях. Проведено дополнительное обучение специалистов. В резерве есть еще несколько лабораторий, которые при необходимости будут задействованы.

По словам замминистра, привлечение дополнительных ресурсов связано с выполнением рекомендаций ВОЗ. "Мы готовы расширить перечень исследований, если в этом будет необходимость. На сегодня имеющейся лабораторной базы вполне достаточно для диагностики граждан с подозрением на коронавирус COVID-19, а также контактных", - сказала она.

Для проведения исследования должны быть клинические или эпидемиологические показания. Либо это симптомы респираторного заболевания и нахождение в тех странах, которые являются неблагополучными в этом плане, либо контакты с предполагаемым источником инфекции.-0-