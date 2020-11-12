ВОЗ при поддержке USAID поставила в Беларусь оборудование для диагностики и лечения COVID-19

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Беларуси передал системе здравоохранения нашей страны новую партию оборудования для диагностики и лечения COVID-19 - тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции и пульсоксиметры. Об этом БЕЛТА сообщили в страновом офисе ВОЗ.

Оборудование от ведущих мировых производителей на общую сумму $257 тыс. поставлено по проекту "Поддержка готовности ВОЗ и ответных мер для борьбы с пандемией COVID-19", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), и соответствует всем требованиям ВОЗ.

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья получил партию из 16 450 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции методом ПЦР, а также 16 450 одноразовых комплектов для отбора проб, 20 наборов для экстракции нуклеиновых кислот и 3 магнитных штатива. "Закупленные тест-системы помогут лабораторной службе Беларуси эффективнее справляться с нагрузкой в условиях растущей заболеваемости COVID-19", - отметили в офисе организации.

Республиканский центр организации медицинского реагирования получил 115 пульсоксиметров. В ближайшее время по проекту также будут доставлены 11 мониторов наблюдения за жизненными функциями пациентов, стоимостью $23 тыс. Центр распределит оборудование в те медучреждения страны, где оно будет наиболее необходимо.

Ранее по проекту USAID и ВОЗ Республиканский центр организации медицинского реагирования получил в республиканский резерв 250 кислородных концентраторов на общую сумму $211 тыс.-0-