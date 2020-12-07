ВОЗ при поддержке USAID поставила в Национальный аэропорт Минск тепловизоры и средства защиты

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Беларуси поставил в Национальный аэропорт Минск тепловизоры, средства индивидуальной и коллективной защиты от COVID-19, а также дезинфицирующие средства. Об этом БЕЛТА сообщили в страновом офисе ВОЗ.

Оснащение на общую сумму $47 тыс. закуплено и поставлено по проекту "Поддержка готовности ВОЗ и ответных мер для борьбы с пандемией COVID-19", финансируемому Агентством США по международному развитию (USAID), и соответствует всем требованиям ВОЗ.

Два новых тепловизора, поставленных в Национальный аэропорт Минск, способны обнаружить в потоке пассажиров тех, у кого повышена температура тела. Это критически важно для скрининга путешественников и позволяет предотвратить или замедлить распространение COVID-19. Партия средств защиты и диагностики включает 305 защитных одноразовых комбинезонов, 20 полнолицевых масок с фильтрами, 106 респираторов класса FFP2 и 110 респираторов класса FFP3, 1 тыс. одноразовых масок, 30 защитных щитков, виниловые перчатки, бахилы, 50 защитных панорамных герметичных очков, 54 локтевых и бесконтактных дозатора для дезинфицирующих средств, 50 флаконов дезсредства, два пульсоксиметра и четыре бесконтактных инфракрасных термометра.

"Аэропорт играет очень важную роль с точки зрения безопасности пассажиров и персонала, который здесь работает. Всемирная организация здравоохранения при поддержке USAID рада предоставить помощь аэропорту для эффективной борьбы с коронавирусом. Ношение масок, соблюдение физического дистанцирования, гигиена рук - все эти меры особенно важно соблюдать здесь", - подчеркнул глава странового офиса ВОЗ в Беларуси Масуд Дара.

"Данная помощь существенно укрепит наш потенциал не только по части сдерживания пандемии, но и развития авиасообщения в этих условиях. Мы стараемся делать упор на предотвращение заболеваний. Полученные средства защиты и диагностики немедленно пойдут в работу. Выражаем благодарность Всемирной организации здравоохранения и международным донорам за безвозмездную помощь в поддержке аэропорта в столь сложное время", - добавил начальник службы материально-технического снабжения Национального аэропорта Минск Михаил Волочко.

Ранее по проекту USAID и ВОЗ Республиканскому центру гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья была направлена партия оборудования для диагностики и лечения COVID-19 стоимостью $210 тыс., а Республиканский центр организации медицинского реагирования получил в республиканский резерв 250 кислородных концентраторов на общую сумму $211 тыс.-0-