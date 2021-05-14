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14 мая 2021, 19:41

ВОЗ рекомендует снизить в белорусских городах скорость до 50 км/ч

Фото из архива
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН пройдет 17-23 мая, ее основной посыл для Беларуси - призыв к ограничению скорости в городах хотя бы до 50 км/ч. Об этом БЕЛТА сообщил координатор программ по общественному здравоохранению Странового офиса ВОЗ в Республике Беларусь Валентин Русович.

Ежегодно около 1,35 млн человек погибают в дорожно-транспортных происшествиях. Еще от 20 до 50 млн человек получают несмертельные травмы, многие из них становятся инвалидами.

"Основной посыл кампании шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН применительно к Беларуси - призыв к безотлагательному снижению ограничения скорости в городах как минимум до рекомендованных ВОЗ 50 км/ч. А в идеале - перспектива снижения скорости по умолчанию в городах до 30 км/ч, за исключением специально выделенных и обозначенных магистральных улиц только для автомобилей. А также постепенный возврат к выделению обозначенных велосипедных дорожек на проезжей части улиц городов, использование велосипеда в качестве полноценного транспортного средства с универсальной доступностью к любой точке в городе в любое время года".

Всемирная организация здравоохранения рекомендует для Беларуси по умолчанию снижение ограничения скоростного режима в городах с сегодняшних 60 км/ч до 50 км/ч, как это практикуется во всех странах Европейского союза, а также с 2018 года - в Украине. "Скорость играет резко отрицательную роль при ДТП, повышая как вероятность аварии, так и тяжесть последствий. По данным ВОЗ, увеличение средней скорости на 1 км/ч влечет за собой рост аварий со смертельным исходом на 4-5%. Из более чем 500 смертей в год (или более 800 смертей, по данным ВОЗ, которые включают умерших по прошествии 30 дней после ДТП) половина смертей на дорогах Беларуси приходится на пешеходов и велосипедистов, многие из них погибли на улицах в городах.

Основной посыл кампании Глобальной недели безопасности ООН - рекомендации для всех стран по дальнейшему снижению скорости в городах - до 30 км/ч. Поэтому рекомендация для Беларуси - это лишь первый шаг в работе со скоростным режимом.

В ВОЗ также напоминают о положительном эффекте от использования велосипеда как полноценного средства передвижения в городской инфраструктуре: это и профилактика сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета, и защитный фактор в профилактике психических расстройств (депрессий), и снижение уровня шума и загрязненности воздуха.-0-

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