ВОЗ: соблюдать личные меры безопасности нужно и после старта массовой вакцинации против COVID-19

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соблюдать личные меры безопасности следует и после старта массовой вакцинации против COVID-19, заявил журналистам глава странового офиса ВОЗ в Беларуси Масуд Дара после встречи с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несколько вакцин в настоящее время находятся на последних этапах исследования. Беларусь также вносит свой вклад в их проведение. Пока не начнется массовая иммунизация, нужно соблюдать все меры предосторожности", - сказал Масуд Дара. При этом он подчеркнул, что данная рекомендация важна и "после того, как вакцина будет доступна, поскольку иммунизация будет носить поэтапный характер".

COVID-19 является новым вызовом для всех стран, поэтому, по словам главы странового офиса ВОЗ, необходимо уделять самое пристальное внимание информированию населения об этом заболевании, соблюдению мер предосторожности: ношение масок, гигиена рук, социальная дистанция. "Мы делаем особый акцент на том, чтобы максимально плотно коммуницировать с населением", - отметил он.

ВОЗ продолжает работать с Министерством здравоохранения Беларуси по тем рекомендациям, которые были даны весной во время первого визита группы экспертов. "Что касается непосредственно работы по COVID-19 в стране, мы очень рады взаимодействию с Минздравом и продолжим оказывать поддержку в плане расширения возможностей тестирования, а также обеспечивать сотрудничество между всеми странами", - сказал Масуд Дара.

За прошедшие месяцы в странах наработан различный опыт борьбы с коронавирусом. Вместе с тем универсальной рекомендацией по-прежнему остается соблюдение всех личных мер предосторожности.

В Министерстве здравоохранения сегодня прошла первая официальная встреча министра Дмитрия Пиневича и главы странового офиса ВОЗ в Беларуси Масуда Дара. Обсуждались вопросы сотрудничества по борьбе с COVID-19.-0-

Дмитрий Пиневич

Во время встречи

Минздрав и ВОЗ продолжат сотрудничать в борьбе с туберкулезом и неинфекционными заболеваниями