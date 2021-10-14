ВОЗ видит возможность поднять отношения с Беларусью на качественно новый уровень

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Всемирной организации здравоохранения видят возможность поднять отношения с Беларусью на качественно новый уровень. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большое спасибо за возможность встретиться с вами. Для меня это очень важный момент. Главной целью для меня является возможность поднять наши отношения на качественно новый уровень", - сказал он.

Ханс Клюге отметил, что сегодня с Министерством здравоохранения Беларуси был подписан очередной двухгодичный план сотрудничества на 2022-2023 годы. "Я действительно согласен с вами, что это момент возможности, потому что сейчас министр здравоохранения входит в исполком нашей организации (ВОЗ. - Прим. БЕЛТА) и может повлиять на глобальную структуру организации в целом. Как вы правильно заметили, здоровье должно находиться выше политики. И это главная цель, которую я преследую в своей работе", - сказал чиновник ВОЗ.

В беседе с журналистами после встречи с главой государства Ханс Клюге акцентировал внимание на ряде аспектов, которые в том числе входят в план сотрудничества. Это, например, вопросы охвата населения медицинскими услугами, и в этом направлении Беларусь показывает хорошие результаты. "Главным образом за счет того, что сохранила базу здравоохранения со времен СССР и наполнила ее новым качественным содержанием", - отметил представитель ВОЗ.

Стороны также намерены продолжить сотрудничество по снижению стоимости и, соответственно, повышению доступности для населения медпрепаратов, в чем Беларусь также демонстрирует результаты. Одним из элементов должна стать совместная работа над цифровизацией медицинских услуг. Также будет уделяться внимание дальнейшему повышению уровня профессионализма медицинских сотрудников.

Ханс Клюге обратил внимание на важность расширения вакцинации в условиях пандемии, обеспечения доступа населения к различным вакцинам, но исключительно на принципах добровольности. Вместо того чтобы заставлять прививаться, он считает важным работать с лидерами мнений в тех или иных социальных группах и в том числе через них подталкивать людей к принятию решения.

Наряду с этим чиновник ВОЗ обратил внимание, что 9 из 10 людей в регионе умирают не от вирусных, а от хронических заболеваний, и в этом направлении также надо продолжать работу. На повестке дня остаются и такие болезни, как туберкулез, ВИЧ, гепатит C. Беларусь в числе первых стран получила сертификат, подтвердивший исключение случаев передачи ВИЧ от матери ребенку и врожденного сифилиса. "В этой связи я хотел бы поздравить с таким выдающимся результатом. Но очень важно обеспечить поддержание качества, чтобы соответствовать этому сертификату", - обратил внимание Ханс Клюге.

Говоря о других целях своего визита в Беларусь, он отметил, что накануне стороны отметили 30-летие сотрудничества со странами СНГ в сфере медицины. Подписан меморандум между ВОЗ и Советом по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества.

Ханс Клюге рассказал, что обратился с просьбой к главе государства, чтобы Беларусь выступила лидером в продвижении идей и медицинской практики во всем регионе СНГ. Чиновник ВОЗ отметил и недавно подписанный меморандум между ВОЗ и Евразийской экономической комиссией. "Восточная Европа - мой геополитический приоритет. И это также регион, который дорог моему сердцу", - резюмировал Ханс Клюге.-0-

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