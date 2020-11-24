ВОЗ: введение локдауна из-за коронавируса должно быть крайней мерой

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24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение локдауна из-за коронавируса должно быть крайней мерой, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во время виртуального брифинга для русскоязычных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы рекомендуем выбирать поэтапный подход. Жесткие меры нужны, но нужно учитывать сопутствующие потери", - сказал Ханс Клюге, добавив, что "локдаун - это крайняя мера".
Глава Европейского регионального бюро ВОЗ, в частности, призвал к продолжению работы школ, особенно начальных. По его словам, важно оказывать помощь людям, которые остаются без работы.
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