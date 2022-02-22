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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждены уголовные дела за попытку срыва референдума путем рассылки СМС с ложной информацией, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
По данным следствия, 21 февраля гражданам стали поступать СМС-сообщения о переносе даты республиканского референдума в связи с эпидемиологической обстановкой.
Предварительно установлено, что неизвестные с использованием ip-адресов различных иностранных государств осуществили несанкционированный доступ к серверам нескольких организаций, после чего от их имени распространили заведомо ложные сообщения тысячам граждан.
УСК по городу Минску возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.191 (воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме), ч.1 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК Беларуси.
Правоохранители проводят следственные действия и иные мероприятия, направленные на обнаружение электронных цифровых следов и установлению лиц, причастных к совершенным преступлениям.-0-