Воздушная разведка беспилотниками ведется на учении ОДКБ "Поиск-2019"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заключительном этапе специального учения "Поиск-2019" разведывательные органы стран - участниц ОДКБ занимаются выявлением объектов условного противника, воздушная разведка районов ведется беспилотными авиационными комплексами. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Как отметил руководитель учения заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по боевому управлению Игорь Король, второй этап учения проходит на фоне сложной тактической обстановки. Разведданные, которые добываются разведывательными органами стран - участниц ОДКБ, ложатся в основу плана огневого поражения. "Завершится учение разгромом противостоящего противника по плану командующего КСОР ОДКБ", - отметили в Минобороны.

Сейчас в районах разведки находятся фактически все разведорганы и 16 октября к исходу суток разведывательные группы после выполнения задач будут оттуда выводиться. Часть разведгрупп будет распределена на другие объекты. После этого полученные данные реализуют.

Как сообщалось, специальное учение с силами и средствами разведки государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности "Поиск-2019" пройдет в Беларуси 14-18 октября на четырех полигонах: Обуз-Лесновском, Домановском, Чепелево и Осиповичском. Свое мастерство и боевую выучку здесь демонстрируют военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Всего задействованы около 2 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц техники, в том числе авиационной.

К участию в "Поиске-2019" привлечены штатные силы и средства разведки Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР), подразделения войсковой, специальной, радиоэлектронной, воздушной, инженерной, артиллерийской и радиационной, химической и биологической разведки, общевойсковых подразделений, авиации, ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси, а также подразделения МВД и МЧС страны.

Во время учения отрабатываются вопросы организации и ведения разведки при локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Участники оттачивают действия по подготовке и выводу в назначенные районы разведывательных подразделений наземным, воздушным и другими способами (в том числе ночью), организации засад, блокированию незаконных вооруженных формирований и освобождению населенных пунктов.

Главной целью мероприятия является отработка слаженности действий органов управления разведкой коллективных сил ОДКБ, повышение их оперативной совместимости при выполнении задач. "Поиск-2019" проводится в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019" и в соответствии с планом подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.-0-