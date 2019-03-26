Возле Минска построят необычные таунхаусы от британских архитекторов

Застройщик "А-100 Девелопмент" представил современные таунхаусы, которые появятся в жилом комплексе "Зеленая гавань". В разработке проекта принимали участие английские архитекторы.
Строительство комплекса уже в самом разгаре, и недавно застройщик представил здесь новый тип жилья: таунхаусы. Эти дома представляют собой несколько двухэтажных частных домов ("квартир"), объединенных вместе. Каждый имеет собственный участок и место для автомобиля.
В "Зеленой гавани" появятся
Фасады представлены в трех вариантах: под кирпич, графит и дерево. Каждый дом имеет участок от 0,4 до 1,4 сотки – оптимальная площадь для личного сада, небольшого огорода и зоны барбекю. Задний двор организован со стороны коттеджей, а со стороны улицы предусмотрена площадка для нескольких автомобилей.
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Рядом с таунхаусами появятся скверы и детские площадки. Предусмотрены и зеленые зоны с турниками и местами для занятий йогой. Среди объектов социальной инфраструктуры – детский сад и школа. Также будут выделены места под магазины, аптеки, кафе и рестораны. В проект заложена и площадка-форум, где смогут встречаться жители комплекса.
Территория
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