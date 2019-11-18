Возле Минска предлагают квартиры в рассрочку без переплат

Компания "А-100 Девелопмент", застройщик жилого района Новая Боровая, представила беспроцентную рассрочку на квартиры. Неужели кредиты на жилье уходят в прошлое?

Недавно в Новой Боровой презентовали самый большой квартал - "Центральный парк". Именно здесь предлагают квартиры в беспроцентную рассрочку. Пока, правда, только в одном доме.

Приобретая квартиру в рассрочку до 30 ноября, покупатель ничего не переплачивает: ее стоимость просто разбивается на небольшие равные платежи. Застройщик не требует даже справки о доходах. Подробности можно узнать по телефону +375-29-323-19-11.

Такая выгодная альтернатива кредитам призвана помочь многим белорусам обзавестись, наконец, долгожданным собственным жильем. Причем в необычном доме.

Его высота - от 5 до 9 этажей. Есть большой выбор квартир с разными планировками: от уютных студий (27 кв.м) до просторных четырехкомнатных (112 кв.м) с французскими окнами. На мансардных этажах строятся квартиры-лофты со скатными крышами.

У жителей первых и последних этажей будут собственные террасы с маркизами и роллетами.

"В Новой Боровой реализуется квартальный принцип застройки: район состоит из кварталов, которые разделены дорогами. Это позволяет рассредоточить транспортные потоки и упрощает навигацию, в то время как привычная нам микрорайонная застройка представляет собой запутанную сеть однотипных дворов и домов", - объясняет архитектор Новой Боровой Егор Ралько.

Кварталы состоят из нескольких домов и имеют свой закрытый двор, где расположены детские площадки и зоны отдыха для взрослых.

Одновременно с жильем "А-100 Девелопмент" возводит и современную инфраструктуру. Здесь уже есть два детских сада, торговый центр, завершается строительство первой школы, спортивного центра и еще одного садика. Ежедневно жители могут посещать творческое пространство, аналогов которому в нашей стране нет, а также многочисленные магазины у дома, кафе, фитнес и мероприятия во дворах.

Нестандартные фасады сделали район невероятно популярным, и это послужило примером для других застройщиков. Отметил это и Президент. Во время открытого семинара о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул высокий уровень "А-100 Девелопмент" и, в частности, жилого района Новая Боровая, назвав его красивым, удобным и функциональным.

"Возьмите пример с компании "А-100". Им ничего не помешало сделать достойный район!" - отметил глава государства.

Узнать подробности о рассрочке без переплат и забронировать квартиру можно по телефону +375-29-323-19-11.

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