Возможность поступить без конкурса на некоторые специальности может появиться у отслуживших в армии

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность поступления в вузы без конкурса на некоторые специальности может появиться у отслуживших в армии, при этом у них должен быть соответствующий уровень успеваемости на прошлом уровне образования и ходатайство военной части. Об этом сегодня во время круглого стола в Доме прессы сообщил журналистам начальник Главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

Пока возможность поступления отслуживших в армии без конкурса находится в проработке. "Лица, которые пройдут срочную военную службу, смогут поступить даже без вступительных испытаний на остро востребованные экономикой специальности при наличии должного уровня успеваемости. Например, оценки в школьном аттестате должны быть не ниже определенной величины", - сказал Сергей Касперович. При этом перечень востребованных специальностей Минобразования согласует с Минэкономики.

По его словам, имеется в виду востребованность со стороны работодателя. "Это отдельные технические специальности, машиностроительные, сельскохозяйственные. Перечень может меняться каждый год", - пояснил Сергей Касперович. При появлении возможности поступления без конкурса в вузы, отслужившему в армии парню, кроме иных документов, потребуется ходатайство из военной части.

Сергей Касперович добавил, что Минобразования совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства проработало вопросы, связанные с льготным заселением в общежития тех, кто отслужил. Получено одобрение, это нашло уже отражение в проекте изменения законодательства, которым занимается Министерство жилищно-коммунального хозяйства.-0-