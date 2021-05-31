Возможность ранней диагностики отклонений в развитии ребенка есть на всех уровнях системы Минздрава

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сформирована сеть учреждений и специалистов на разных уровнях, к которым родители могут обращаться, если замечают отклонения или особенности в развитии своих детей. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель главного врача по медицинской части Минского городского клинического детского психоневрологического диспансера, главный внештатный детский психиатр Министерства здравоохранения Ольга Литвинова, передает корреспондент БЕЛТА.

Еще лет 10 назад родители детей, у которых есть особенности в развитии, просили от системы здравоохранения организовать более доступную раннюю диагностику. Чтобы мамы и папы, которые замечают, что у ребенка что-то не так с развитием, знали, куда обратиться.

Ольга Литвинова отметила, что Минздрав к просьбе прислушался: сегодня решение этих важных вопросов претворяется в жизнь. "Обучение специалистов первичного звена носит системный характер. Это и всевозможные лекции, семинары, вебинары на тему психического здоровья "особенных" детей, и изменения программ последипломной подготовки врачей-педиатров, неврологов и тех, кто непосредственно работает в поликлинике", - сказала она.

Следующий шаг - развитие центров раннего вмешательства при поликлиниках, где работают специалисты, непосредственно нацеленные на такую категорию детей. Сейчас в республике около 40 таких центров, в том числе 7 - в Минске. В основном акцент делается на работу с детьми до трех лет. "Это ранний возраст, когда родители начинают замечать особенности у своих детей", - пояснила Ольга Литвинова.

Есть также специализированные учреждения здравоохранения, куда тоже можно обратиться за помощью (за консультацией, диагностикой, конкретной помощью медицинской и реабилитационной, направлением на МРЭК).-0-