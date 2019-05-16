Возможность риелторов получать истории лицевых счетов планируют закрепить законодательно

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность риелторов получать истории лицевых счетов при сопровождении сделок с недвижимостью планируют закрепить законодательно, сообщил заместитель министра юстиции Николай Старовойтов на круглом столе в Минске, посвященном совершенствованию законодательства о риелторской деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Старовойтов рассказал об ожидаемой корректировке законодательства, регулирующего сферу риелторских услуг. Созданная Минюстом межведомственная рабочая группа, в состав которой включены не только представители органов госуправления, но и риелторские организации, проанализировала проблемы, которые необходимо решить. Основные из них касаются ценообразования в этой сфере, порядка оказания и оплаты услуг. Требуют решения вопросы, возникающие в работе риелторских организаций при получении ими информации об объектах недвижимости.

"Для урегулирования этих недостатков необходимо внести изменения (что сейчас и делается) в Правила осуществления риелторской деятельности, утвержденные указом №15, а также установленный правительством порядок оплаты риелторских услуг, - сказал Николай Старовойтов. - Министерство юстиции подготовило соответствующие проекты нормативных правовых актов".

Одна из проблем связана с доступом риелторских организаций к полной информации об объекте недвижимости, в отношении которого оказывается соответствующая услуга. Сегодня расчетно-справочный центр отказывает агентствам в выдаче истории лицевых счетов, которые содержат информацию не только о сторонах сделки, собственнике жилого помещении, но и других людях, проживавших и проживающих здесь с момента ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, дате регистрации, убытия этих людей. Ранее такие сведения центры выдавали беспрепятственно. Теперь РСЦ ссылаются на нормы действующего законодательства, которые требуют согласия владельца таких персональных данных на выдачу этих сведений.

"Без этой информации говорить о чистоте сделки практически невозможно, она необходима для качественного оказания этой услуги. Отсутствие информации о лицах, ранее проживавших в помещении, их статусе, основании снятия с регистрационного учета может повлечь неблагоприятные последствия в виде признания сделки недействительной", - отметил Николай Старовойтов.

Чтобы снять эту проблему, в законодательстве планируется закрепить норму, предусматривающую, что риелторская организация для защиты имущественных интересов граждан имеет право получать сведения не только о сторонах сделки, но и о лицах, имеющих или имевших право на объект недвижимости, в том числе о сторонах и иных участниках предыдущих сделок с объектом, людях, ранее проживавших в помещении, в отношении которого оказывается риелторская услуга. По словам замминистра, внесение этих дополнений позволит повысить уровень защищенности имущественных интересов потребителей. А у агентств появится возможность получить сведения о лицах, принимавших участие в приватизации, людях, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими, давших согласие на совершение сделки с объектом недвижимостью.

Вместе с тем, как отметил Николай Старовойтов, риелторы должны очень внимательно обращаться с этими сведениями и не забывать, что работают в том числе на принципах конфиденциальности. Эта информация не должна распространяться, ее могут знать только риелторы и стороны сделки.

Как отметил в приветственном адресе заместитель главы Администрации Президента, председатель Белорусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич, от компетентности и добросовестности действий риелторов часто зависит не только успех заключения сделки, но и дальнейшее благополучие людей. Круглый стол должен стать отличной площадкой для детального рассмотрения различных аспектов этой деятельности.

Участниками мероприятия стали представители госорганов, риелторского сообщества, которых объединила общая цель - сделать услуги максимально качественными и доступными.-0-