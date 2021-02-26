Возможность участия белорусских вузов в Евразийских саммитах по высшему образованию обсудили в Стамбуле

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация представителей белорусских вузов 23-25 февраля при содействии генконсульства Беларуси посетила Стамбул. Об этом БЕЛТА сообщили в генеральном консульстве Беларуси в Стамбуле.
Делегация представляла Белорусский национальный технический университет, Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина, Витебский государственный университет имени П.М.Машерова, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Полоцкий государственный университет, а также Центр международных связей Министерства образования. Они посетили Стамбульский университет и Айдынский университет Стамбула, ознакомились с организацией работы в университетских городках. Состоялся обмен мнениями о направлениях межвузовского сотрудничества.
На встрече с президентом Евразийского союза университетов (EURAS) Мустафой Айдыном генеральный консул Беларуси в Стамбуле Алексей Швед передал официальное приглашение министра образования Игоря Карпенко посетить Беларусь. Стороны обсудили возможности участия белорусских вузов в Евразийских саммитах по высшему образованию, проводимых под эгидой EURAS.
Во время семинара, проходившего на базе генконсульства, члены белорусской делегации проинформировали собравшихся (представители турецких вузов, городских властей) о развитии системы высшего образования в Беларуси, представили бренд программы бакалавриата, магистратуры, курсы повышения квалификации, летних и зимних школ, курсы русского языка. Достигнута договоренность с турецкими участниками семинара о сотрудничестве на ближайшую перспективу.-0-