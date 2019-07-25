Возможность упростить получение виз белорусами для посещения ЧМ-21 по хоккею есть - глава МИД Латвии

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос упрощенного получения виз белорусами для посещения Латвии на период проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году прорабатывается, такая возможность существует. Об этом сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Мы обговорили вопрос подготовки к чемпионату мира по хоккею, который пройдет и в Латвии, и в Беларуси. И готовы на этот период разработать специальный механизм по упрощенному получению виз для въезда на территорию Латвийской Республики. Мы являемся членами Шенгенской зоны и должны соблюдать определенные законы. Но четко видим возможность упрощенного получения виз во время ЧМ. Наши консульские службы и погранслужбы должны встретиться и обговорить эти вопросы, еще есть время", - сказал Эдгар Ринкевичс.

24-26 июля министр иностранных дел Латвии находится в Минске с рабочим визитом. Сегодня в МИД Беларуси состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран. В том числе обсуждалось сотрудничество в сфере спорта, которое активно развивается. Недавно сборная команда Латвии приняла участие во II Европейских играх в Минске и завоевала две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. В 2021 году нас ожидает крупное совместное спортивное мероприятие - чемпионат мира по хоккею с шайбой, право на проведение которого наши столицы выиграли в мае 2017 года.

"Спорт с давних времен играл важную роль в укреплении мира, стабильности и безопасности в регионе, дружбы между странами", - подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.-0-