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06 января 2021, 12:05

Возможность все начать сначала

Рождество Христово - волшебный, сказочный праздник для многих. А что означает он для тех, кто всю свою жизнь посвятил молитвам Богу? Иеромонах Евстафий из Свято-Успенского Жировичского монастыря рассказывает о том, что мы не знали о Великом посте и "подводных камнях" Святок.

"Для меня Рождество, как и для всех христиан, открывает возможность начать все сначала. Это второй по значимости после Пасхи праздник. Он дает надежду на хорошее и шанс обрести что-то очень важное для своего спасения, обновить силы в борьбе с грехом. А грехи и недостатки у нас, монахов (в основном в мыслях и чувствах), конечно же, есть. Только Бог безгрешен", - говорит отец Евстафий.

Встреча Рождества начинается с ночной торжественной службы. После нее - праздничная трапеза. На нашем столе вместо постной пищи появляется обычная. Это, конечно же, рыба, в том числе запеченная, разнообразные салаты, яйца под майонезом, салат оливье с рыбой вместо колбасы, а также конфеты, которые в пост есть не рекомендуется...

Далее живописать о яствах наш собеседник не стал. А вот о происхождении постов, в том числе Рождественском, который длится 40 дней (с 28 ноября по 7 января), отец Евстафий, преподающий в духовной семинарии "Новый завет", рассказал подробно.

Изначально христиане не постились. Рождественский и пасхальный посты предназначались только для тех, кто готовился к таинству крещения. Таких людей тогда называли оглашенными… Рождество и Пасху они уже встречали крещеными. Однако спустя время другим христианам стало как-то неудобно, что постятся только оглашенные. Получалось, что крещеные остаются в стороне. В знак солидарности, чтобы поддержать оглашенных, стали поститься и другие - ранее обращенные в христианскую веру. Это случилось в I тысячелетии, задолго до того, как наша церковь разделилась на западную и восточную.

Сегодня крещение не привязывают к Рождеству. Об этом семинаристы узнают на лекциях по литургическому богословию. Там им рассказывают в деталях об обрядах, которые происходят в церкви. В частности, о том, что иконы - это богословие в красках, а литургические песнопения во время служения - богословие в звуках...

Заметьте, тексты богослужений достались нам от древних святых. Есть огромный массив преданий, исходящих от самих апостолов! А песнопения и гимны V-VI веков - еще от первых мучеников! Да, их поют на церковно-славянском языке, что затрудняет понимание, но именно эти тексты связывают воедино десятки, сотни поколений христиан!

"Пару лет назад читал "Часословец" Франциска Скорины, который был им издан в начале XVI века, - рассказал далее иеромонах. - И я был поражен тем, что его текст, написанный 500 лет назад, очень близок к содержанию литургического сборника молитв, которые читаются православной церковью! Так что можно просто брать "Часословец" Скорины и служить по нему! О чем это говорит? О том, что наши верующие вот уже 500 лет - десятки поколений подряд - читают по утрам одни и те же молитвы!.."

Да, в последующих изданиях в тексты были внесены незначительные изменения. В частности, так как сейчас у нас нет князей, вместо их имен в молитвах упоминается патриарх.

Собеседник напомнил еще и о Святках: "С Рождеством наступают Святочные дни (Святки, Колядки), когда поется много особых песнопений. Это очень хорошо - воспевать Христа и Божью Матерь, поздравлять знакомых и близких - колядовать. А вот рядиться в козу и другие языческие костюмы я бы не советовал: это верующим не подобает - там нет ничего христианского".

В завершение разговора мы попросили отца Евстафия рассказать, о чем он мечтает.

"Я молюсь, чтобы Господь освободил меня от страстей, немощей и слабостей, которые у меня, как у каждого, есть. Чтобы Он дал здоровье и время на покаяние. С наступающим Рождеством и спаси вас Господи!" - сказал иеромонах.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-

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