Возможность введения общенационального экзамена обсудят до конца года - Карпенко

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность введения общенационального экзамена после окончания школы обсудят до конца года на специальном совещании с участием главы государства. Об этом по итогам доклада Президенту в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

"Мы в школе, допустим, пишем изложение. А при поступлении в вуз сдаем тест. По математике пишем контрольную работу, а при поступлении - тест. Это разные по форме экзамены. И, конечно, это создает определенные проблемы", - отметил министр. По его словам, учитель сегодня разрывается между подготовкой школьников к ЦТ и итоговым экзаменам за курс общего среднего образования.

"Здесь есть резерв, где можно было бы разгрузить школьников. Может быть, совместив экзамен в школе и централизованное тестирование. Мы его условно называем "общенациональный экзамен". Не случайно сегодня главой государства была поставлена задача, что мы эти точки над і должны расставить на специальном совещании, которое пройдет с участием Президента до конца этого года", - сказал Игорь Карпенко. Он считает, что введение подобного экзамена поможет независимо оценить знания по предмету, а с другой стороны - не перегружать школьников дополнительной подготовкой к ЦТ.

Сейчас перед Минобразования стоит задача подготовиться к данному совещанию, посмотреть проблемные точки в общем среднем образовании, вопросы поступления в вузы. Как заметил министр, при поступлении на специальности, где нужен иностранный язык, к примеру, возможно введение внутреннего экзамена - для оценки произношения.

Вместе с тем Игорь Карпенко подчеркнул, что изменения в любом случае не будут внедряться внезапно. Если новшества введут, то будет время для подготовки и к новой форме аттестации в школе, и к изменениям во вступительной кампании.-0-