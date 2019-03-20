Возможности белорусского образования представлены в Сирии и Ливане

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни белорусского образования проводятся 18-23 марта в Дамаске и Бейруте, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.
В Сирию и Ливан отправилась делегация представителей руководства белорусских вузов. На базе Дамасского университета и ливанского университета AUL организованы выставки, посвященные системе образования Беларуси. Делегация провела двусторонние встречи с ректорами этих вузов.
"Кроме того, запланировано посещение министерств образования Сирии и Ливана, проведение переговоров с руководством этих ведомств для обсуждения вопросов развития сотрудничества в сфере высшего, последипломного и профессионально-технического образования и обучения", - проинформировали в пресс-центре.
Планируется, что в Ливане делегация встретится также с представителями Ассоциации выпускников советских (белорусских) вузов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3903 BYN
|2.387 BYN
|2.393 BYN
|USD
|2.1064 BYN
|2.104 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2768 BYN
|3.271 BYN
|3.282 BYN