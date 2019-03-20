Возможности белорусского образования представлены в Сирии и Ливане

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни белорусского образования проводятся 18-23 марта в Дамаске и Бейруте, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

В Сирию и Ливан отправилась делегация представителей руководства белорусских вузов. На базе Дамасского университета и ливанского университета AUL организованы выставки, посвященные системе образования Беларуси. Делегация провела двусторонние встречи с ректорами этих вузов.

"Кроме того, запланировано посещение министерств образования Сирии и Ливана, проведение переговоров с руководством этих ведомств для обсуждения вопросов развития сотрудничества в сфере высшего, последипломного и профессионально-технического образования и обучения", - проинформировали в пресс-центре.

Планируется, что в Ливане делегация встретится также с представителями Ассоциации выпускников советских (белорусских) вузов.-0-