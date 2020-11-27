Возможности для трудоустройства и передвижения людей с инвалидностью есть, не все о них знают - мнение

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности для трудоустройства и передвижения людей с инвалидностью есть, но о них необходимо больше рассказывать. Об этом журналистам заявила председатель правления Минской областной организации ОО "Белорусское общество инвалидов" Анна Горчакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государство приняло много хороших законов, замечательных алгоритмов, техник, как поддержать человека с инвалидностью в трудоустройстве. Вроде мы движемся семимильными шагами, но проблемы по-прежнему существуют. Остался открытым вопрос о том, что при трудоустройстве чаще всего людям требуется образование. А образования у людей нет. Человеку с инвалидностью очень сложно получить образование. Если же оно есть, то переквалифицироваться тоже непросто. Дело в том, что в учреждениях образования не созданы условия для обучения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения", - отметила Анна Горчакова.

Белорусское общество инвалидов пробует трудоустраивать людей без квалификации. "Но возникает вопрос с транспортом. Здесь тоже государство прилагает много усилий, чтобы этот вопрос был решен. Появились низкопольные автобусы, но они по уровню отличается от площадки. Нам пошли навстречу и разрешили водителям помогать людям с инвалидностью при посадке. Для водителей с инвалидностью делают большие парковки, чтобы было удобно выходить из авто. Все это хорошо. Однако мы столкнулись с тем, что многие люди, для кого эти условия создавались, не знают о такой возможности и не выходят из дома. Эти темы требуют регулярного освещения не только в интернете, но и в СМИ", - подытожила председатель правления.-0-