Возможности для успешного бизнеса: коммерческая недвижимость и жилье в современных столичных комплексах

Специалисты в области градостроения отмечают, то современные престижные комплексы, которые строятся сегодня в столице, начинают играть особую роль в развитии города. Они ориентированы не только на создание комфортных условий для жизни людей, но и на развитие бизнеса. Множество коммерческих помещений создают для предприимчивых людей новые возможности, а престижность комплексов и отличная инфраструктуры привлекают сюда гостей столицы и минчан даже из самых отдаленных районов.

Яркий пример - комплекс "Маяк Минска", которой первым в столице начинал строиться по принципу "город в городе". Здесь есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура!

Комплекс "Маяк Минска"

Станция метро в шаговой доступности, главная магистраль столицы, близость МКАД и Национального аэропорта, множество маршрутов общественного транспорта. И при этом - большое количество парковочных мест, в том числе на огромной стоянке у Национальной библиотеки, и вместительный подземный паркинг.

На стоянке у Национальной библиотеки большое количество парковочных мест

Современная школа и два детских сада - важный фактор для тех, у кого есть дети.

Детский сад будет практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"

Детская площадка

Школа

Принципиально правильным решением стало создание здесь множества коммерческих помещений, которые сегодня активно осваиваются различными бизнесами.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

Например, в галерее "Променад", которой заканчивается пешеходный бульвар Пикассо, открыто несколько сот "точек" - от магазинов до кафе домашней кухни. По подсчетам местных предпринимателей, ими создано не менее 650 рабочих мест - как для жителей комплекса, так и для минчан из других районов города.

В галерее "Променад", которой заканчивается пешеходный бульвар Пикассо, открыто несколько сот "точек" - от магазинов до кафе домашней кухни

К слову, на самом бульваре Пикассо два первых этажа - сплошной ряд коммерческих помещений - от продовольственного супермаркета до магазинов игрушек, от салонов красоты до кондитерских!

Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" - новая городская достопримечательность Минска

Здесь же, для удобства ведения бизнеса, построен бизнес-центр "Дана Центр", а для всех горожан и гостей Минска - самый большой в стране торгово-развлекательный центр.

Бизнес-центр Dana Center

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Отметим, что в ТРЦ "Дана Молл" с каждым днем покупателей становится все больше. А меры безопасности для посетителей предприняты самые серьезные - кроме привычных флаконов антисептика и раздачи масок, застройщик установил по две дезинфекционные кабины как в самом торговом центре, так и в своих офисах продаж!

Для безопасности посетителей предприняты самые серьезные меры

Двухэтажный торговый центр построен и в стилобате дома "Микеланджело". Готовые коммерческие помещения здесь очень быстро находят новых хозяев - открыть магазин или салон с видом из витрин на Национальную библиотеку не только престижно, но и выгодно! Ведь именно здесь гарантирован постоянный приток клиентов - достопримечательности комплекса и удобное транспортное обеспечение привлекают сюда очень многих!

Важно также, что коммерческие помещения в современных комплексах - это выгодная инвестиция. С начала строительства "Маяка Минска" "коммерческий метр" подорожал здесь более чем в два раза, и это не предел! Понятно, что и сдача готовых помещений в аренду, и последующая продажа - отличный способ заработать!

Так что тем, кто думает об открытии или расширении бизнеса, верный совет - присмотритесь к коммерческой недвижимости в самых современных и престижных комплексах столицы!

А еще в комплексе "Маяк Минска" можно приобрести полностью готовые квартиры в домах комфорт-класса "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль" - ремонт можно начинать хоть на следующий день после покупки!

Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело"

Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Не менее интересен для предпринимателей и жилой комплекс "Парк Челюскинцев". Это европейский уровень комфорта - две станции метро по соседству, два детских сада - прямо в комплексе, паркинги и автостоянки.

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Конечно, уникальность комплекса "Парк Челюскинцев" в его расположении. Он построен на границе настоящего лесного массива в центре города - более 170 гектаров, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Под окнами комплекса - более 170 гектаров лесного массива

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

В непосредственной близости вся инфраструктура центра - школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Практически рядом расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке - спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

И самое широкое поле деятельности - для бизнеса!

В доме №1 первые два этажа - сплошной ряд помещений коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости. Здесь предлагаются административно-торговые помещения площадью от 12 до 300 квадратных метров. В центре города, в престижнейшем месте, рядом с Ботаническим садом и парком, в домах, в которых живут молодые, активные и успешные люди - такие помещения коммерческой недвижимости становятся настоящим Клондайком, с каждым годом приносящим владельцу все новые весомые дивиденды.

В доме №1 первые два этажа - сплошной ряд помещений коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости

Кстати, завершится строительство уже скоро - комплекс "Парк Челюскинцев" будет полностью готов уже в следующем году.

А еще сегодня здесь можно приобрести квартиры в полностью готовом доме №7!

Дом №7

У него множество преимуществ!

Например, идеальная локация в первой линии комплекса от границ парка. Зеленое море - просто под окнами!

Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса

Все квартиры в 25-этажном здании - свободной планировки. Квартиры трех типов. Площадь однокомнатных - 38-39 метров, двухкомнатных - 48-49 метров, трехкомнатных - 77-78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков - 3 метра, на всех остальных - 2,70.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, каково это - иметь собственную уличную приватную зону в таком чудесном месте!

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

На эксплуатируемой кровле над паркингом предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

Три скоростных бесшумных лифта OTIS - это надежность и комфорт, на каком бы этаже вы ни предпочли жить. И при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам!

В просторном и светлом лобби, которое расположено на втором этаже здания, - много света и комфортных функциональных зон. Здесь расположена стойка для консьержа и уютный уголок для встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната - очень удобно!

Просторное и светлое лобби в эко-стиле

А первый этаж - это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.

Сейчас самое время приобрести коммерческую недвижимость или жилье в престижных столичных комплексах! А еще лучше - и то, и другое! Как выразилась владелица одного из магазинов в комплексе "Маяк Минска", которая здесь же приобрела и квартиру, "на работу я езжу на лифте!".

Последние квартиры и коммерческие помещения в уже завершенном "Маяке Минска" или в престижном и экологичном "Парке Челюскинцев" - это ваш выбор! И очень выгодный!

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В комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно также воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев, при этом первоначальный взнос - всего от 30%.

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Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Престиж и комфорт в самом центре столицы - для счастливой жизни и удачного бизнеса!

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