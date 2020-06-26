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26 июня 2020, 09:00

Возможности для успешного бизнеса: коммерческая недвижимость и жилье в современных столичных комплексах

Специалисты в области градостроения отмечают, то современные престижные комплексы, которые строятся сегодня в столице, начинают играть особую роль в развитии города. Они ориентированы не только на создание комфортных условий для жизни людей, но и на развитие бизнеса. Множество коммерческих помещений создают для предприимчивых людей новые возможности, а престижность комплексов и отличная инфраструктуры привлекают сюда гостей столицы и минчан даже из самых отдаленных районов.

Яркий пример - комплекс "Маяк Минска", которой первым в столице начинал строиться по принципу "город в городе". Здесь есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура!

Комплекс "Маяк Минска"
Комплекс "Маяк Минска"

Станция метро в шаговой доступности, главная магистраль столицы, близость МКАД и Национального аэропорта, множество маршрутов общественного транспорта. И при этом - большое количество парковочных мест, в том числе на огромной стоянке у Национальной библиотеки, и вместительный подземный паркинг.

На стоянке у Национальной библиотеки большое количество парковочных мест
На стоянке у Национальной библиотеки большое количество парковочных мест

Современная школа и два детских сада - важный фактор для тех, у кого есть дети.

Детский сад будет практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"
Детский сад будет практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"

Детская площадка
Детская площадка

Школа
Школа

Принципиально правильным решением стало создание здесь множества коммерческих помещений, которые сегодня активно осваиваются различными бизнесами.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"
Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

Например, в галерее "Променад", которой заканчивается пешеходный бульвар Пикассо, открыто несколько сот "точек" - от магазинов до кафе домашней кухни. По подсчетам местных предпринимателей, ими создано не менее 650 рабочих мест - как для жителей комплекса, так и для минчан из других районов города.

В галерее "Променад", которой заканчивается пешеходный бульвар Пикассо, открыто несколько сот "точек" - от магазинов до кафе домашней кухни
В галерее "Променад", которой заканчивается пешеходный бульвар Пикассо, открыто несколько сот "точек" - от магазинов до кафе домашней кухни

К слову, на самом бульваре Пикассо два первых этажа - сплошной ряд коммерческих помещений - от продовольственного супермаркета до магазинов игрушек, от салонов красоты до кондитерских!

Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" - новая городская достопримечательность Минска
Мультимедийный фонтан "Дана Танец" - новая городская достопримечательность Минска

Здесь же, для удобства ведения бизнеса, построен бизнес-центр "Дана Центр", а для всех горожан и гостей Минска - самый большой в стране торгово-развлекательный центр.

Бизнес-центр Dana Center
Бизнес-центр Dana Center

Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Отметим, что в ТРЦ "Дана Молл" с каждым днем покупателей становится все больше. А меры безопасности для посетителей предприняты самые серьезные - кроме привычных флаконов антисептика и раздачи масок, застройщик установил по две дезинфекционные кабины как в самом торговом центре, так и в своих офисах продаж!

Для безопасности посетителей предприняты самые серьезные меры
Для безопасности посетителей предприняты самые серьезные меры

Двухэтажный торговый центр построен и в стилобате дома "Микеланджело". Готовые коммерческие помещения здесь очень быстро находят новых хозяев - открыть магазин или салон с видом из витрин на Национальную библиотеку не только престижно, но и выгодно! Ведь именно здесь гарантирован постоянный приток клиентов - достопримечательности комплекса и удобное транспортное обеспечение привлекают сюда очень многих!

Важно также, что коммерческие помещения в современных комплексах - это выгодная инвестиция. С начала строительства "Маяка Минска" "коммерческий метр" подорожал здесь более чем в два раза, и это не предел! Понятно, что и сдача готовых помещений в аренду, и последующая продажа - отличный способ заработать!

Так что тем, кто думает об открытии или расширении бизнеса, верный совет - присмотритесь к коммерческой недвижимости в самых современных и престижных комплексах столицы!

А еще в комплексе "Маяк Минска" можно приобрести полностью готовые квартиры в домах комфорт-класса "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль" - ремонт можно начинать хоть на следующий день после покупки!

Дом "Микеланджело"
Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело"
Лобби дома "Микеланджело"

Дома "Гоген" и "Рафаэль"
Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Не менее интересен для предпринимателей и жилой комплекс "Парк Челюскинцев". Это европейский уровень комфорта - две станции метро по соседству, два детских сада - прямо в комплексе, паркинги и автостоянки.

Комплекс "Парк Челюскинцев"
Комплекс "Парк Челюскинцев"

Конечно, уникальность комплекса "Парк Челюскинцев" в его расположении. Он построен на границе настоящего лесного массива в центре города - более 170 гектаров, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Под окнами комплекса - более 170 гектаров лесного массива
Под окнами комплекса - более 170 гектаров лесного массива

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

В непосредственной близости вся инфраструктура центра - школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Практически рядом расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке - спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!
Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

И самое широкое поле деятельности - для бизнеса!

В доме №1 первые два этажа - сплошной ряд помещений коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости. Здесь предлагаются административно-торговые помещения площадью от 12 до 300 квадратных метров. В центре города, в престижнейшем месте, рядом с Ботаническим садом и парком, в домах, в которых живут молодые, активные и успешные люди - такие помещения коммерческой недвижимости становятся настоящим Клондайком, с каждым годом приносящим владельцу все новые весомые дивиденды.

В доме №1 первые два этажа - сплошной ряд помещений коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости
В доме №1 первые два этажа - сплошной ряд помещений коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости

Кстати, завершится строительство уже скоро - комплекс "Парк Челюскинцев" будет полностью готов уже в следующем году.

А еще сегодня здесь можно приобрести квартиры в полностью готовом доме №7!

Дом №7
Дом №7

У него множество преимуществ!

Например, идеальная локация в первой линии комплекса от границ парка. Зеленое море - просто под окнами!

Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса
Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса

Все квартиры в 25-этажном здании - свободной планировки. Квартиры трех типов. Площадь однокомнатных - 38-39 метров, двухкомнатных - 48-49 метров, трехкомнатных - 77-78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков - 3 метра, на всех остальных - 2,70.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство
Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, каково это - иметь собственную уличную приватную зону в таком чудесном месте!

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками
Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

На эксплуатируемой кровле над паркингом предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением
На эксплуатируемой кровле над паркингом предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

Три скоростных бесшумных лифта OTIS - это надежность и комфорт, на каком бы этаже вы ни предпочли жить. И при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам!

В просторном и светлом лобби, которое расположено на втором этаже здания, - много света и комфортных функциональных зон. Здесь расположена стойка для консьержа и уютный уголок для встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната - очень удобно!

Просторное и светлое лобби в эко-стиле

А первый этаж - это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.

Сейчас самое время приобрести коммерческую недвижимость или жилье в престижных столичных комплексах! А еще лучше - и то, и другое! Как выразилась владелица одного из магазинов в комплексе "Маяк Минска", которая здесь же приобрела и квартиру, "на работу я езжу на лифте!".

Последние квартиры и коммерческие помещения в уже завершенном "Маяке Минска" или в престижном и экологичном "Парке Челюскинцев" - это ваш выбор! И очень выгодный!

При покупке квартиры можно использовать невероятно выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий - 9%, 13,61% - в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос - всего 10%.

В комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно также воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев, при этом первоначальный взнос - всего от 30%.

Кроме того, при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит существенную сумму - 5000 рублей независимо от площади приобретаемой квартиры!

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В 19 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Престиж и комфорт в самом центре столицы - для счастливой жизни и удачного бизнеса!

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