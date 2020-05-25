Возможности онлайн-мероприятий: экспертное мнение специалистов "Арт-Микс групп"

Ивент всегда был одним из наиболее эффективных способов коммуникации между людьми и решения бизнес-задач. В условиях социальной изоляции, как и многие другие сферы деятельности, событийный маркетинг столкнулся с необходимостью выхода в онлайн. В течение последних месяцев во всем мире digital-мероприятия стремительно набирают популярность. Во-первых, людям в изоляции как никогда необходимо общение и поддержка со стороны компании. Во-вторых, бизнес-процессы и обучение персонала требуют перенастройки для эффективной работы в хоум-офисе, а имидж бренда нуждается в системной работе. Поэтому онлайн-события для внутреннего и внешнего клиента – это актуальный формат, который приобретает особое значение в новых реалиях.

О том, как развиваются онлайн-ивенты в Беларуси, мы узнали у специалистов одного из лидеров индустрии – агентства маркетинговых коммуникаций "Арт-Микс групп", которое с начала апреля направило усилия команды на реализацию нового опыта в проведении ивентов и совершенствование менеджмента таких мероприятий.

Оксана Липницкая, управляющий партнер, директор "Арт-Микс групп", отмечает: "В самом начале пандемии мы приняли решение не жалеть об упущенных летних корпоративах и невыигранных тендерах, а начать адаптировать и перестраивать команду для работы в существующих условиях. Большим подспорьем стал наш опыт работы с проектами в сфере маркетинга и PR, а также опыт проведения онлайн-активностей на протяжение последних трех лет. Например, формат корпоративного радио мы с успехом реализовываем с 2010 года, а сейчас он приобрел особую популярность. Многие наши клиенты ищут способы коммуникации с сотрудниками, а также работы с собственным брендом. Повысить лояльность к бренду, сформировать или улучшить репутацию компании – сейчас задача номер один для многих брендов. Когда мы стали углубленно заниматься изучением платформ, технологий, разработкой собственной платформы и онлайн-продуктов, оказалось, что почти все мероприятия можно адаптировать под онлайн-формат. Кроме того, онлайн-ивенты дают возможность оценить качество проведенных событий, сделать замеры, узнать статистику, проанализировать эффективность".

Следуя тенденциям и одновременно тестируя эффективность адаптированных оффлайн в онлайн-проекты, "Арт-Микс групп" провела в онлайн-формате собственный проект – "Клуб корпораций", первая открытая встреча которого была посвящена теме сохранения команды и бизнеса в новых реалиях (запись эфира можно посмотреть здесь). Организаторы конференции выходили в эфир с шести локаций (за последние два месяца в Минске появились новые интересные специально оборудованные места для интернет-событий): стационарная оборудованная вебинарная, площадка для организации онлайн-концертов, специально оборудованная вебинарная, офисы партнеров, а также провели стрим из квартиры звездной пары Тео и Ольги Рыжиковой. В онлайн-конференции приняли участие Мария Гаравская – руководитель по управлению персоналом (HRD) ЗАО "Альфа-Банк", Сергей Приходько – бизнес-тренер, директор Human Capital Laboratory, Сергей Казак – директор по маркетингу и развитию бизнеса в Artox Media Digital Group, Александр Никита – генеральный директор Белорусской государственной филармонии, Алена Устинович – продюсер Международного фестиваля маркетинга и рекламы "Белый квадрат". По итогам мероприятия организаторы уже в день конференции получили около 30 положительных отзывов от клиентов и партнеров.

Андрей Потапов, управляющий партнер "Арт-Микс групп", поделился своим мнением по поводу преимуществ проведения мероприятий в онлайн: "В отличие от конкретного помещения, в интернете нет ограничений по размеру аудитории. Вас может услышать 100, 1000, 10000 и больше человек. Вы не ограничены географией. Нет необходимости куда-то лететь, бронировать, волноваться. Все, что нужно – доступ в интернет. Сделать благодаря хромакею картинку на миллион – легко! Возможности оформления и видеоупаковки безграничны. Онлайн – это значительная экономия бюджета. Не нужно тратиться на площадку, кейтеринг, транспорт, мебель, техническое оснащение. Высокая скорость реализации проекта. Сегодня есть идея – а завтра уже готовый проект. После мероприятия можно сохранить запись и использовать в качестве постпродакшена, что очень удобно. Например, после онлайн-встречи Клуба корпораций, выступления спикеров используются в качестве полезных вебинаров".

Эксперты "Арт-микс групп" отмечают также ряд важных моментов, на которые следует обратить внимание, чтобы организовать и провести успешное онлайн-мероприятие. Первое, необходимо профессиональное оборудование. Для передачи эмоций и качества картинки видео лучше снимать с трех камер, а объемная студия нужна для более реалистичного восприятия материала зрителями. Второе, нужны дополнительные инструменты для поддержания вовлеченности зрителей. Например, чат для оперативной связи между участниками онлайн-ивента. Третье, прописанный сценарий и хороший модератор/ведущий – это те позиции, на которые стоит обратить особое внимание. Онлайн-проекты намного сложнее монетизировать. А заработок, конечно, уступает обычным офлайн-мероприятиям. Впечатления зрителей зависят от дизайна и продакшена: сайта, рекламы в социальных сетях, графической упаковки. Это большой объем работы, который важно доверить специалистам. И, наконец, четвертое, сложнее удерживать внимание зрителя. Без интерактива люди быстро теряют внимание. Активизация аудитории, разно-функциональные интерактивы должны быть органично интегрированы в мероприятие.

"Мы не сомневаемся в том, что в ближайшие пару месяцев оффлайн-ивенты вернутся, – говорят в команде "Арт-микс групп". – Но мир все равно уже не будет прежним. Нас ждет бум креативных решений и инсайтов. Это вызов времени, на который мы готовы ответить!".

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