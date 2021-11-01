Возможности отдыха вместе с домашними питомцами в белорусских санаториях будут расширяться

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть намерение увеличить число мест в санаториях и здравницах, куда можно приехать отдыхать с домашними питомцами. Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это предусмотрено в единичных санаториях. Как правило, это разрешено, где имеются отдельно стоящие помещения, - сказал Геннадий Болбатовский. - Мы знаем, что надо эту тему развивать совместно с органами госсанэпиднадзора и ветнадзора. Тема интересная и востребованная, потому что количество домашних питомцев увеличивается".

Сеть санаторно-курортных и оздоровительных организаций Беларуси представлена 307 здравницами на 66 тыс. мест, из них: 106 санаторно-курортных организаций на 29 тыс. мест и 201 оздоровительная на 37 тыс. мест.-0-