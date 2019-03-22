Возможности по модернизации штурмовика Су-25 представят на выставке MILEX-2019 в Минске

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 558-й авиационный ремонтный завод представит возможности по модернизации штурмовика Су-25 на выставке MILEX-2019 в Минске, которая пройдет в мае текущего года. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном военно-промышленном комитете.

ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" успешно ведет работы по модернизации авиационной техники, существенно повышая ее функциональность. Модернизированные летательные аппараты приобретают принципиально новые качества и боевые возможности. К примеру, Су-25 дорабатывается для установки и применения новых видов авиационных средств поражения, а также размещения нового оборудования в технических отсеках.

"Усовершенствование затронуло информационное поле кабины. С учетом требований современных систем вооружения, устаревшая визирная головка от прицела заменена цифровым индикатором на лобовом стекле. Изменилась компоновка кабины - вместо старой приборной панели с аналоговыми приборами появилась новая с тремя жидкокристаллическими многофункциональными индикаторами. На двух из них отображается информация о состоянии самолетных систем, пилотажно-навигационная и прицельная информация, а третий является резервным, позволяющим летчику пилотировать самолет в случае возникновения нештатной ситуации", - рассказали в Госкомвоенпроме.

Вместо базового GPS-приемника в радиоэлектронное оборудование самолета был встроен спутниковый прицельно-навигационный комплекс СН-25. Он обеспечивает выполнение полетов с высокой точностью. Если ранее отклонение машины при выходе на цель с дальности 100 км составляло до сотни метров, то теперь вероятная ошибка стала достигать всего 5-15 м. Прицельная система ПС-25 обеспечивает применение старого и нового вооружения, в том числе класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" и корректируемых авиабомб.

Кроме того, на самолете реализована функция навигационного бомбометания без визуальной видимости цели. "Раньше для точного бомбометания летчик должен был визуально наблюдать цель. Теперь ее координаты вводятся в бортовой вычислительный комплекс штурмовика Су-25. Он рассчитывает все параметры и подсказывает летчику, когда надо нажать на кнопку сброса боеприпаса. Все это дает возможность осуществлять бомбометание с больших высот и при плотной облачности", - отметили в ведомстве.

Машину оснастили также и аппаратурой радиотехнической защиты нового поколения - "Сателлит-М2". Благодаря этому штурмовик оказался защищен от атак высокоточного радиоуправляемого оружия авиационных ракетных комплексов перехвата и зенитных ракетных комплексов противника, работающих в диапазоне частот от 4 до 18 ГГц.

Штурмовик Су-25 имеет хороший потенциал для дальнейшей модернизации. В частности, специалисты ОАО "558 АРЗ" разработали специальное программное обеспечение, позволяющее осуществлять прицельное бомбометание с маневра. Дополнительно планируется ввести функцию отображения на индикаторе информации карты подстилающей поверхности, чтобы можно было видеть рельеф местности при полете над облаками.

Сейчас основное направление деятельности ОАО "558 АРЗ" - ремонт самолетов Су-22, Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, Ан-2 и вертолетов Ми-8 (Ми-17) и Ми-24 (Ми-35). Предприятие осуществляет полный цикл ремонта, выполняет комплекс доработок авиационной техники и дополнительные профилактические мероприятия, повышающие ее надежность.-0-

Фото Госкомвоенпрома