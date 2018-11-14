Возможности предпринимателей по использованию ЕРИП для платежей в ФСЗН расширяются

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 14 ноября расширяются возможности по использованию единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) при совершении различных выплат в ФСЗН для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Теперь индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы смогут посредством системы "Расчет" в ЕРИП уплачивать в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения кроме обязательных страховых взносов, как это было раньше, еще и пени, административные штрафы", - пояснили в Минтруда и соцзащиты.

Кроме того, уплачивать указанные платежи индивидуальные предприниматели смогут не только за себя (те, кто работает самостоятельно), но и за граждан, которым предоставляют работу по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам.

Пошаговая инструкция о том, каким образом можно осуществить платеж, размещена на сайте Минтруда.-0-