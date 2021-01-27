Возможностью удаленно продлить сертификат ЭЦП в январе воспользовались более 500 человек

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе 2021 года электронными сервисами по дистанционному изданию сертификатов электронной цифровой подписи воспользовались почти полтысячи владельцев ЭЦП, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) Татьяна Ускова.

Продлить сертификат электронной цифровой подписи удаленно позволяют сервисы на едином портале электронных услуг portal.gov.by. Электронные услуги по дистанционному изданию сертификата ЭЦП разработаны НЦЭУ в прошлом году. Их суть в том, что владелец электронной цифровой подписи, срок действия которой скоро истекает, может продлить сертификат ЭЦП не выходя из дома или офиса. "Удобство в том, что, используя онлайн-сервисы на portal.gov.by, можно не только сэкономить время, но и сберечь здоровье, учитывая эпидемиологическую ситуацию и тот факт, что многие компании работают удаленно", - пояснила Татьяна Ускова.

Алгоритм получения электронных услуг по продлению сертификата ЭЦП простой. Для граждан и индивидуальных предпринимателей создана уcлуга 6.0.00. Получив на электронную почту уведомление, что срок действия сертификата истекает, клиенту достаточно зайти в личный кабинет на portal.gov.by, отправить файл запроса и оплатить услугу.

Для юрлиц получение сервиса по дистанционному изданию сертификата ЭЦП двухфакторное. Сперва работник организации входит в личный кабинет на portal.gov.by, выбирает электронную услугу 6.0.01 и создает файл запроса. Затем руководитель организации уже в своем личном кабинете на portal.gov.by выбирает услугу 6.0.02, подтверждает запросы работников и оплачивает услугу.

После этого сертификат ЭЦП издается в автоматическом режиме, хранится в облачном хранилище, ссылка для входа в которое, а также логин, пароль и инструкции придут пользователю в личный кабинет, на e-mail и в SMS-сообщении.

С 30 июня 2014 года в Беларуси выдано более 890 тыс. ключей ЭЦП, которыми пользуются как обычные граждане, так и организации. Каждый день количество владельцев ключей ЭЦП в Беларуси увеличивается в среднем на тысячу.

Сегодня ЭЦП используется не только при юридически значимой деловой переписке, но и для обмена электронными накладными, в интернет-банкинге или для наполнения информацией государственных баз данных. Самыми популярными опциями остаются подача налоговой декларации и отчетов в Фонд социальной защиты, а также получение электронных услуг и административных процедур на portal.gov.by.-0-