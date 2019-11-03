Возобновилось оформление транспорта в пункте пропуска "Кузница Белостокская"

На границе. Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возобновилось оформление транспорта в польском пункте пропуска "Кузница Белостокская" на границе с Беларусью, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.

"По поступившей от польской стороны информации, оформление всех видов транспорта в пункте пропуска "Кузница Белостокская" (сопредельный белорусский ПП - "Брузги") возобновлено в полном объеме", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Как сообщалось, сегодня днем в пункте пропуска "Кузница Белостокская" во время земляных работ были обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны. На место прибыла саперно-пиротехническая группа. Примерно с 12.00 польской стороной было временно приостановлено проведение процедур оформления всех видов транспорта.-0-