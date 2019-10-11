Возобновление поставок австрийского препарата для лечения рака молочной железы ожидается в ноябре

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возобновление в Беларусь поставок австрийского противоопухолевого препарата "Тамоксифен-Эбеве", который применяется в том числе при злокачественных новообразованиях молочной железы, ожидается в ноябре, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
"Поставка препарата была задержана по производственным причинам. Очередная поставка ожидается в ноябре", - сказала Юлия Бородун.
В настоящее время белорусские пациенты на бюджетной основе обеспечены аналогичным препаратом украинского производства. Австрийский "Тамоксифен" они могут приобретать на платной основе. При наличии рецепта именно на австрийский препарат возможно отсроченное обслуживание. Для этого рецепт оставляют в аптеке РУП "Белфармация", куда лекарство позднее доставят со склада.
Информация об отсутствии в аптеках австрийского препарата появилась сегодня в интернете.-0-