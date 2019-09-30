Возобновление поставок йодосодержащего немецкого препарата ожидается в октябре

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возобновление поставок йодосодержащего препарата немецкого производства ожидается в третьей декаде октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
"Наличие лекарственного средства "Йодомарин" в крайне ограниченном количестве связано с отсутствием возможности отгрузки у немецкого производителя. Возобновление поставок ожидается после решения производственных проблем", - сказала Юлия Бородун.
В настоящее время в аптечной сети есть в наличии "Калия йодид" (таблетки 100 мг и 200 мг, производство РФ), "Йод + фолиевая кислота" (таблетки 200 мг, Беларусь), "Антиоксикапс с йодом" (капсулы, Беларусь). Калия йодид входит в состав практически всех витаминно-минеральных комплексов.
Информация об отсутствии в аптеках йодосодержащих препаратов появилась сегодня в интернете.-0-