Возобновлено разведение сил в Золотом - Сайдик

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возобновлено разведение сил и средств в Золотом. Об этом сегодня журналистам заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому", - сказал Мартин Сайдик.

Дипломат добавил, что стороны сегодня продолжат переговоры о возобновлении разведения сил и средств в Петровском. "Это очень важное заявление и положительное развитие", - подчеркнул он.

Сегодня в Минске состоится очередное заседание ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины. В белорусской столице уже проводят переговоры рабочие подгруппы.-0-