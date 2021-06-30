30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возобновлены посещения в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По информации ДИН МВД, полностью возобновлены длительные свидания для содержащихся в учреждениях УИС лиц и для находящихся в ЛТП граждан. "Также осужденным предоставлено право выхода в свободное от работы время из исправительных учреждений открытого типа (ИУОТ), разрешен выезд осужденных (граждан) за пределы исправительных колоний-поселений, ИУОТ и ЛТП с соблюдением мер по предупреждению и распространению острой респираторной инфекции", - отметили в МВД.

Кроме того, возобновляются посещения представителей общественных объединений и священнослужителей для воспитательных и духовно-просветительских мероприятий.

В ведомстве напомнили, что указанные ограничения были введены ранее в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.-0-