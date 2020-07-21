Возобновляются краткосрочные свидания в учреждениях пенитенциарной системы

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предоставление краткосрочных свиданий в подразделениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях возобновляется с 1 августа. Данное решение принято исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в учреждениях пенитенциарной системы. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В Департаменте исполнения наказаний МВД отмечают, что введение ранее таких радикальных ограничительных мер, как приостановление свиданий, позволило своевременно минимизировать угрозу распространения коронавирусной инфекции в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) и лечебно-трудовых профилакториях (ЛТП).

Вместе с тем соблюдение всех необходимых профилактических мероприятий сохраняется. Так, обязательным условием для посетителей, прибывающих на краткосрочные свидания, будет использование медицинских (защитных) масок. Пропуск лиц с повышенной температурой тела и явными симптомами респираторного заболевания, а также граждан, отказавшихся от измерения температуры, по-прежнему будет запрещен.

В МВД добавили, что на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в учреждениях стабильна и находится под постоянным контролем.-0-