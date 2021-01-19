Возраст и внешность, стрессоустойчивость и склонность к агрессии - что планируют определять по ДНК

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские ученые разрабатывают ДНК-технологии определения возраста и внешности, предрасположенности к стрессу и агрессии, сообщила главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Ирма Моссэ во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Союзная программа "ДНК-идентификация" выполняется с 2017-го, так что сейчас последний год ее реализации. Уже есть очень интересные результаты. По этой программе разрабатываются технологии, которые могут быть использованы в криминалистике для установления личности преступника. Например, по ДНК определяется внешность человека - цвет глаз, волос, кожи. Еще одна важная деталь - возраст. Но здесь есть сложности. В криминалистике важен возраст по паспорту, а он может не совпадать с биологическим", - сказала Ирма Моссэ.

Генетики также работают над определением психоэмоционального статуса человека по ДНК. "Люди в зависимости от генотипа могут быть, например, холериками или флегматиками. У каждого человека разная стрессоустойчивость, подверженность депрессивным или тревожным состояниям. На основании генов можно отнести человека, например, к агрессорам. Это большая помощь криминалистам", - отметила ученый.

Также разрабатываются алгоритмы, которые позволят установить этническую принадлежность и регион, откуда может быть родом неизвестный индивид. Это тоже важно для решения задач криминалистики.

Союзная программа предусматривает разработку инновационных технологий и для медицины. В частности, изучается генетическая предрасположенность к различным заболеваниям (сердечно-сосудистым, аутоиммунным, эндокринным, костно-мышечным).-0-

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