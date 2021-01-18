Возраст молодой семьи и потенциальный резерв - лидеры БРСМ по Гомельской области о темах для ВНС

18 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежная тематика на VI Всебелорусском народном собрании может иметь много аспектов: от возраста для статуса молодой семьи до многогранности потенциала молодежи. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Вероника Гудкова.

Вероника Гудкова уверена: учитывая то, что на обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, важно и нужно затронуть вопросы развития государственной молодежной политики в целом. "В это понятие вкладывается широкий круг понятий: образование молодежи, первое рабочее место молодого специалиста и перспективы развития, молодая семья и демографическая стабильность, служба в вооруженных силах и патриотическое воспитание", - сказала она.

По словам первого секретаря обкома БРСМ, о потенциале молодых людей свидетельствует в том числе изобилие предложений и свежих проектов для республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Они касаются различных сфер жизни, многие из них успешно реализованы. Так, в прошлом году в ГГУ имени Ф.Скорины воплощен проект Алексея Зайцева "Хутор Мебиуса". Он направлен на автоматизацию работы малого тепличного комплекса и фермерского хозяйства. Проект предусматривает сбор и накопление для дальнейшего использования возобновляемой энергии: солнечных батарей, дождевой воды и ветра.

Обучающая площадка "Виртуальная реальность" Артема Белоусова и Олега Санчука реализована в учебном центре специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС. "Это только малая часть того, что озвучивают ребята на таких конкурсных площадках. Безусловно, многие проекты имеют большой потенциал. Однозначно можно говорить, что самый главный резерв для нашей страны - это молодежь, это те юноши и девушки, которые через 5 или 10 лет будут продолжать строить наше государство, любить свою Родину, защищать ее и гордиться тем, что они родились и выросли в такой стране", - подчеркнула Вероника Гудкова.

По мнению первого секретаря Гомельской городской организации БРСМ Василия Левкутника, на Всебелорусском народном собрании необходимо затронуть и вопрос увеличения возрастных рамок в понятии молодежь. "В законе "Об основах государственной молодежной политики" прописано, что молодыми являются граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси в возрасте от 14 до 31 года. А в нашей стране много людей, которые строят свои семьи после 30 лет. На первом месте у них карьера, поэтому впоследствии теряется статус молодой семьи, а это и социальные гарантии, которые дает наше государство", - рассказал он.

В Гомеле на диалоговых площадках молодые люди затронули множество вопросов. "Это, к примеру, и гражданско-патриотическое воспитание, и престиж службы в вооруженных силах, и социальные гарантии молодых специалистов, а также многое другое. Все эти вопросы являются важными для нас, ведь молодежь - самая многочисленная и инициативная часть страны", - резюмировал Василий Левкутник.

Гомельскую областную организацию БРСМ на Всебелорусском народном собрании представят 22 человека, из которых 5 мужчин и 17 женщин. Молодых людей выдвинули на пленуме, они вошли в состав делегации от юго-восточного региона.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных - 2,7 тыс. человек.-0-