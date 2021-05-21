Возрождение нацистской идеологии в Беларуси недопустимо - Рачков

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возрождение нацистской идеологии в Беларуси недопустимо, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму".

"Актуальность законов, которые приняты, очевидна. События 2020 года, попытки использовать идеи нацизма деструктивными силами для раскачивания ситуации в нашей стране были очевидными. К сожалению, мы должны констатировать, что в нашей республике, которая больше всех пострадала в годы Великой Отечественной войны, потеряв 3 млн человек, происходят такие события", - сказал Сергей Рачков.

По его словам, никто даже не мог предположить, что мы когда-то подойдем к вопросу о законодательном регулировании проблемы недопущения реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников. "Но тем не менее в парламенте Беларуси мы приняли решение, что необходимо подготовить такой закон, - отметил сенатор. - Хочу отметить, что были дискуссии, различные мнения. И одно из мнений было интегрировать тематику недопущения реабилитации нацизма в закон о противодействии экстремизму. Но большинство склонилось к тому, что мы должны иметь отдельный закон, который даст серьезный сигнал обществу о том, что в Беларуси такая деятельность недопустима. Поэтому был разработан отдельный закон".

Закон о реабилитации нацизма разработан с учетом норм модельного закона Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ "О недопустимости действий по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников". "На этапе подготовки закона мы пришли к мнению, что он в первую очередь должен иметь такую идеологическую направленность и способствовать тому, чтобы в нашем обществе мы могли четко определиться, что возрождение нацистской идеологии недопустимо. В законе четко сказано о запрете на реабилитацию нацизма, героизацию нацистских преступников. И особенно хотел бы отметить, что мы четко акцентировали также внимание на проблематике тех, кто участвовал на стороне оккупантов в годы Великой Отечественной войны, на коллаборантах, на тех, кто участвовал в геноциде белорусского народа", - добавил он.-0-

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