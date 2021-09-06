Впервые "Белтаможсервис" принял на ответственное хранение 1,5 млн доз вакцины против COVID-19

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые "Белтаможсервис" принял на ответственное хранение 1,5 млн доз вакцины вакцины против COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы сегодня обладаем статусом, необходимым для хранения всех типов товаров в нашем логистическом центре, - рассказал директор Минского филиала РУП "Белтаможсервис" Александр Скачковский. - Наши склады позволяют в надлежащих условиях хранить все лекарственные препараты и средства. В частности, у нас хранится китайская вакцина от коронавируса".

Александр Скачковский

Поставленная из Китая в Беларусь вакцина находится на особом контроле. Специалисты "Белтаможсервиса" работают в режиме "24 на 7" и отслеживают ситуацию по хранению любого типа товаров.

По словам Александра Скачковского, "данный груз размещен на складах в отдельном холодильнике с температурой в 4 градуса. Здесь хранится 29 паллет. В состав груза вошли 500 тыс. доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 млн закупленных доз.

Производство вакцин будет быстро нарастать, и транспортировка препарата становится актуальной задачей по всему миру. Предприятие как ведущий логистический оператор Беларуси одним из первых в стране получило подтверждение соответствия своих складских комплексов высоким международным стандартам. На основании сведений, полученных при инспектировании Минского филиала РУП "Белтаможсервис", Министерство здравоохранения выдало заключение о соответствии филиала правилам надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза.-0-

Фото Оксаны Манчук